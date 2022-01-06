Pamukkale zabıtasından denetim atağı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, halk sağlığının önemli bir unsur olduğunu belirterek, bunun için tüm ekiplerin denetimleri sıkı bir şekilde 2022 yılında da devam edeceğini belirtti.

Pamukkale İlçesinde halk sağlığının korunması noktasında ve tüm dünyada salgın hastalık olarak ilan edilen koronavirüse bağlı alınan önlemler, yayımlanan genelgeler doğrultusunda ilçede faaliyet gösteren işyerlerinin, pazar yerlerinin hijyen, mesafe denetimleri ve HES Kodu kontrolleri Pamukkale Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştiriliyor. Her yıl olduğu gibi, Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, tüketicinin korunmasına yönelik tedbirler kapsamında kantin, fırın, pastane, restoran gibi yiyecek içecek satışı, sunumu yapan işyerlerinin denetimleri ile birlikte, marketlerde ve pazarlarda fiyat etiketi, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların beslenmesi yasak olan mahallelerde belirtilen hayvanların kaldırılması, metruk binaların tespitleri, hurda araçlar ile ilgili denetimler, çevre kirliliğine neden olan işletmeler, vatandaşlar hakkında yasal işlemler konusunda denetim ve çalışmalarını 2021 yılında da sürdürdü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm bu kontrolleri 2021 yılında aksaksız ve düzenli bir şekilde gerçekleştiren Zabıta ekiplerine teşekkür ederek, bu denetimlerin daha sıklaştırılarak devam ettirileceğini belirtti.

Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, 2022 yılının denetimlerine HES kodu ile girilmesi gereken işletmelere yönelik denetimlerle birlikte, kantin ve marketlerde fiyat etiketi denetimi ile başladı. Denizli Valiliği İl Pandemi Kurulu'nun kararlarını titizlikle yerine getiren Pamukkale Belediyesi, il ve ilçe genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları ve tedbirlerin sürekliliğini sağlamak adına gerçekleştirdikleri denetimlerden biri olan HES Kodu denetimlerine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2022 yılında da sürdürüyor. Özellikle kafe, restoran, oyun salonu, internet kafe gibi vatandaşların bir arada olduğu kalabalık ortamlarda yapılan HES Kodu sorgulaması yapan Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, pozitif vaka ve temaslı kişi tespiti kontrolü gerçekleştirerek, vatandaşlara salgınla mücadele konusunda gerekli bilgilendirmeleri gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri ayrıca, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla market gibi satış yapan işyerlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerde rafları tek tek dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını ve kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup olmadığının kontrolünü sağladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle halk sağlığını korumak için tüm denetimlerimizi daha da sıklaştırarak, düzenli olarak devam edeceğiz. Korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Halkımızın bu önümüzdeki süreçte de salgınla mücadeleye destek vererek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak aşılarını gönül rahatlığı ile olacaklarına inanıyorum. Korona virüse karşı zaferi hep birlikte kazanacağız” diye konuştu.