Pamukkale zabıtasından ramazan denetimi

Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda denetim yaparak, esnafların kanunda belirtilen gramaja uygun ve hijyenik üretim yapıp yapmadıkları denetleniyor.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, her Ramazan ayından olduğu gibi bu Ramazan'da da fırın denetimlerini sıklaştırdı. Rutin olarak yıl boyunca yapılan denetimlerin sayısını iki katına çıkartan ekipler, ilçede ekmek ve pide üretimi yapan tüm fırınların denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetimlerde, esnafların kanunda belirtilen gramaja ve hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol ediliyor.

Ramazan ayı denince ilk akla gelen pidenin gramajının 300 gram, ekmek de 210 gram arasında olması gerekirken, bu gramajların altında üretim yapan esnaflara Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız fiyat denetim tutanağı ve tespit varakası tanzim ediliyor. Ekipler denetimlerde ayrıca, işyerlerinin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve hijyenlerini de titizlikle kontrol ediyor. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede halk sağlığını korumak adına yapılan denetimlerin Ramazan ayı boyunca ve bayramda da devam ettirecek.