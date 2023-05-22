Pamukkale'de 19 Mayıs Bayramı heyecanı iki hafta sürdü

Pamukkale Belediyesi düzenlediği etkinliklerle ilçedeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun iki hafta sürmesini sağladı. Etkinliklerin son gününde düzenlenen yarışmalara Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki katılarak, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Pamukkale Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Seyir Tepesi Gençlik Vadisi'nde iki hafta süren çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde, liseli gençler Seyir Tepesi Gençlik Vadisi'ndeki macera parkuru, zipline ve dağ kızağına binerek gönüllerince eğlendiler. Buna ek olarak 21 Mayıs Pazar günü Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda düzenlenen “Pamukkaleli Gençler Yarışıyor” etkinliği düzenlendi. Pamukkaleli gençlerin gençlik haftasındaki yarışma heyecanına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de eşlik etti. Pazar günkü etkinlikteki yarışmalara gençler büyük ilgi gösterirken, yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri Başkan Örki tarafından takdim edildi.

Pamukkale'de gençler yarıştı

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlerin oluşturduğu takımları yarıştırdı. Sürpriz hediyelerin verildiği yarışmalara onlarca genç katılırken, gençlerin yarışma heyecanına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de eşlik etti. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda düzenlenen “Pamukkaleli Gençler Yarışıyor” etkinliğinde, kurulan survivor parkurunda gençler zamana karşı yarıştı. Ayrıca, seyirci olarak eğlenceye ortak olan vatandaşlar için de satranç, dart, hemsbal ve masa tenisi etkinlikleri düzenlendi.

Burada yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren isimlere ödülleri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından takdim edildi. Başkan Örki, “Beni en iyi gençler anlar diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne kadar da haklı. Gençlerimiz çok zeki, gençlerimiz çok atik, gençlerimiz adeta fırtına gibi geleceğe umutla koşuyor. 19 Mayıs coşkusunu gençlerimizle bir arada yaşamak istedik. Etkinliklerimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu aziz vatan için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor tüm gençlerimizin bayramını tekrardan kutluyorum” dedi.