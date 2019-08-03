İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pamukkale'de 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapılacak

Denizli Pamukkale Belediyesi’nden öğrencilere eğitim yardımı müjdesi.

Denizli Pamukkale Belediyesi'nden öğrencilere eğitim yardımı müjdesi. İlçede yaşayan 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapacak. Eğitim yardımıyla ilgili başvuru şartları ve tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.


Pamukkale Belediyesi'nden öğrencilere eğitim yardımı müjdesi. Pamukkale Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı oturumunun ilk toplantısında alınan karara göre Pamukkale Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilere eğitim yardımı yapacak. Toplamda 2 bin 500 öğrenciye sağlanacak eğitim yardımı, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor. 8 ay boyunca verilecek olan yardım, bin lise öğrencisine aylık 100 TL, bin 500 ortaokul öğrencisine de ise aylık 75 TL olarak belirlendi. Pamukkale Belediyesi'nin vereceği eğitim yardımı Belediye Meclisi'nin tüm siyasi partileri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Pamukkale Belediyesi'nin eğitim yardımıyla ilgili başvuru şartları ve tarihleri önümüzdeki günlerde belirlenecek.



“Pamukkale Belediyesi olarak çocuklarımıza destek sağlayacağız”


Örki, konuyla ilgili olarak mecliste yaptığı konuşmada maddi yardımın dışında eğitim alanında farklı projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine çok önem veriyoruz. Çocuklarımıza sadece eğitim yardımı katkısı olarak değil, farklı bir takım projelerimizi de sizlerle birlikte olgunlaştırıp hayata geçireceğiz. Öğrencinin bu yardımı hak edebilmesi için başarılı olma şartı bizim için çok önemli. Elbette ki ekonomik durumlarına, engel durumuna, şehit ve gazi yakını durumlarına da bakılacak. Daha öncesinde bu konuda çok güzel standartlar belirlenmiş. Biz de bu standartlar doğrultusunda adaletli bir dağılımı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.