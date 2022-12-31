Pamukkale'de 2022 hizmetle dolu geçti

Birçok projenin ödül aldığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halkımıza hizmet dolu bir yılı daha geride bıraktık. 2023 yılında hizmetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

Pamukkale Belediyesi, 2022 yılında ilçede yaşayan vatandaşlara her konuda hizmetler sundu. Bilindik belediyecilik hizmetlerinin yanında birçok örnek projeye imza atan Pamukkale Belediyesinin bu projeleri ödüllerle taçlandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederek, “2022 yılı hem dünyamız için hem ülkemiz için birçok zorluğa gebe oldu. 2022 yılı maalesef dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan kıtlık, doğal afetler, savaşlar gibi nedenlerle insanlık âlemi için imtihan dolu bir yıl oldu. 2023 yılının inşallah dünyamız, ülkemiz, milletimiz ve Pamukkale'miz için hayırlara vesile olacağına inancımız tamdır. Pamukkale Belediyesi olarak 2022 yılına baktığımızda dolu dolu bir yıl geçirdiğimizi görüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız Türkiye'nin dört bir tarafında da övgüyle bahsedildiğini görüyoruz. Bu çalışmaların dikkat çekmesi ile birçok yarışmada da Pamukkale Belediyemizin ödüllerle ayrılmış olması bizleri ayrıca mutlu etti. Spordan eğitime, tarımdan turizme, aklınıza gelebilecek olan her alanda belediye olarak vatandaşımızın hep yanında olduk” dedi.