Pamukkale'de 29 Ekim coşkusu motosiklet kortejiyle yaşandı

Denizli Pamukkale Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci Yıldönümünde özel bir etkinlik düzenledi.

Türkiye Motosiklet Platformu ile ortaklaşa yapılan ‘Demir Atlılar Cumhuriyet'in 97. Yılını Kutluyor' adlı etkinlikte yüzlerce motosikletli Pamukkale caddelerinde bayraklarla tur attı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Biz Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'i muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Pamukkale'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Pamukkale Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Platformu'nun ortaklaşa düzenlediği ‘Demir Atlılar Cumhuriyet'in 97. Yılını Kutluyor' etkinliğine yüzlerce motosikletli vatandaş katıldı. Türk Bayrakları ve Azerbaycan bayrakları ile süslenen motosikletleriyle Cumhuriyet kortejine katılan demir atlılar ilçe sınırları içerisinde tur atarak Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadılar. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de motosikletiyle konvoyun en ön sırasındaki yerini aldı. Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki yerleşkesinden başlayan şehir turu İstiklal, Pelitlibağ, Kayalık Caddesi, Gazi Bulvarı, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı, Lise Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Demokrasi Meydanı, Ulus Caddesi, Antalya Bulvarı, Fatih ve Deliktaş mahallelerinden geçerek Asri Mezarlık'a kadar sürdü. Burada şehitlik ziyareti gerçekleşirken, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal marşı okunduktan sonra şehitlerin ruhuna dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

“Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünde bu anlamlı organizasyonu yaptık”

Korteje katılan motosikletlerin şehitliklerden sonraki durağı Kocaçukur Tesisleri oldu. Yüzlerce motosikletli UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenlerinin eteklerinde bir araya geldi. Burada düzenlenen törende konuşan Türkiye Motosiklet Platformu Denizli Temsilcisi Rıfat Arıkan, Cumhuriyet'in 97'inci Yıldönümünü Pamukkale Belediyesi ile birlikte düzenlenen kortej ile kutladıklarını ifade ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kahramanlarla birlikte kurarken, bugün o bayrağı yere düşürmemek için Fethi Sekin, Eren Bülbül, Ömer Halisdemir gibi birçok yiğit canlarını feda ediyorlar. Biz de Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünde bu anlamlı organizasyonu yaptık. Bu konuda bize sonsuz destek sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

“Cumhuriyet'in kazanımlarına daha çok sahip çıkmamız gerekiyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıldönümünde böylesine güzel bir etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan onur duydum. Motosikletlerimizle oluşturduğumuz konvoy şehrimizin caddelerinden geçerken vatandaşlarımızın ilgisi tüylerimi diken diken etti. Yağmur da yağsa soğukta olsa bu ülkede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkulu kutlanır. Bunu bugün hep birlikte gösterdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 97 yıl önce ‘Türklere yakışan yönetim şekli Cumhuriyettir' diyerek 7'den 70'e milletin de desteğini alarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Biz de bu emaneti daha çok çalışıp Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarmalıyız. Bugün Cumhuriyet'in kazanımlarına daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Tek millet iki devlet olarak gördüğümüz Can Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin 97. Yılını bir kez daha kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum” dedi.