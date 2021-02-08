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Pamukkale'de 3 mahalle için su kesintisi uyarısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Pamukkale ilçesinin 3 mahallesinde planlı su kesintisi yapılacağını bildirdi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 9 Şubat Salı günü 08.00 ile 21.00 saatleri arasında Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka, Aktepe ve Deliktaş Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir.

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