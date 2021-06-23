Pamukkale'de alt yapının ardından üstyapılar da tamamlanıyor

19 sokakta yapılan çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkalemizde altyapısı biten mahallelerde üstyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Pamukkale Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Yaklaşık 16 bin kişinin yaşadığı Fatih mahallesinde Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Pamukkale Belediyesi tarafından üstyapı çalışmalarına geçildi. 19 sokağı kapsayan çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu sokaklarda Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından 45 bin metrekare beton kilit parke taşı döşemesi yapıldı. Bu çalışmalarla birlikte Fatih mahallesinde üstyapısı olmayan sokak kalmamış oldu.

Vatandaşlar çok mutlu

Pamukkale Belediyesinin üstyapı çalışmalarını tamamladığı Fatih mahallesinde yaşayan vatandaşlar yapılan hizmetten dolayı çok mutlu. Mahalle sakinlerinden Ramazan Çetinkaya ve Ali İhsan Yaşar ile mahalle esnaflarından Sami Dağ, “Daha önce toz ve çamur nedeniyle sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi evlerimizin önüne kadar taş döşendi. Yapılan üstyapı çalışmaları mahallemize değer kattı. Bu konuda emeği geçen herkese ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye çok teşekkür ederiz” dediler.

“Üst yapıyı önemsiyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yaşayan vatandaşların mutluluğunun önemli olduğunu söyleyerek, “Pamukkale'mizde Denizli Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışmaları yapıyor. Bu mahallelerden biri de Fatih mahallesi idi. Yapılan altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra ekiplerimiz Fatih'te üstyapı çalışmalarına başladı. Burada üstyapısı yapılmayan 19 sokakta hızlı bir şekilde çalışarak 45 bin metrekare beton kilit parke taşı döşendi. Bu mahallemizde üstyapısı olmayan sokağımız kalmadı. Bu mahallede oturan vatandaşlarımıza bu hizmetimiz hayırlı olsun. Çalışmalarımız Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka mahallelerimizde devam ediyor. Amacımız altyapısı tamamlanan mahallelerde mümkün olan en kısa sürede üstyapı çalışmalarını yapıp halkımızın hizmetine sunmak” dedi.