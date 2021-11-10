Pamukkale'de Atatürk anısına sergi

Pamukkale Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılında “Anılarla Atatürk Fotoğraf Sergisi” açtı. 2 gün açık kalan sergi vatandaşları memnun etti.

Pamukkale Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. Yıl dönümünde özel bir sergi organize etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir birinden güzel fotoğraflarının yer aldığı “Anılarla Atatürk Fotoğraf Sergisi” vatandaşların beğenisine sunuldu. AVM'de açılan sergide Atatürk'ün çeşitli zamanlarda çekilen fotoğrafları yer aldı. 2 gün boyunca açık kalan Anılarla Atatürk Fotoğraf Sergisi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çeşitli okullardan öğrenciler de sergiyi gezerek 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yad etmiş oldu.