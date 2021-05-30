Pamukkale'de atık jiletler geri dönüşüm için toplanıyor

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır Atık” uygulaması Pamukkale Belediyesi tarafından başarıyla uygulanıyor. Geri dönüşebilir atıkların ayrı ayrı toplanması için atık toplama merkezi, atık yağ toplama projesi, elektronik atıklar, atık piller, atık ilaç toplama, tekstil atıkları toplama ve bayat ekmek kutularıyla ilgili çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Pamukkale ilçesinde faaliyetlerini sürdüren erkek berberlerine “Atık Jilet Kutusu” dağıtıldı. Berberlerde kullanılan jiletlerin çöpe değil bu kutular sayesinde geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Ekipler ilçede bulunan tüm berberlere bu kutuları teslim ederek, jiletlerin çöp olmasının önüne geçiyor.

Berberler uygulamadan memnun

Pamukkale Belediyesinin atık jilet kutusunu alan berberler konuyla ilgili duyarlılık gösterilmesinden dolayı memnun. Berber esnaflarından Ümit Eryılmaz, “Bu uygulama bence güzel bir düşünce. Biz daha önce jiletleri çöpe atıyorduk. Buradan çöp alanlarına gidiyordu. Oradaki kedi, köpeklerin patilerini, ağızlarını kesebilirdi. Ama şuan da bunların toplanması, ortalığa atılmaması güzel bir şey” dedi.

Sıfır atık için çabalıyoruz

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, doğayı korumanın yollarından birinin de atık yönetimi olduğunu ifade ederek, “Bizim amacımız atığın olmaması. Ancak atık oluştuktan sonra onu doğru bir şekilde ayrıştırmak ve geri dönüşümle tekrar kullanılmasını sağlamak da çok önemli. Pamukkale Belediyesi olarak sıfır atık hedefiyle önemli çalışmalar yapıyoruz. Tekstil atıklarının ayrı toplanması, atık yağların toplanması, çeşitli atıkların toplandığı atık toplama merkezleri, bayat ekmek kutularımız, elektronik atıklar, atık piller, atık ilaçların ayrı toplanmasını sağlayan projeleri hayata geçirdik. Bunun yanında ilçemizdeki yüzlerce erkek berberinin sakal tıraşlarında kullandığı jiletlerin de geri dönüşümünü sağlayacak atık jilet kutularını da esnaflarımıza teslim ettik. Pamukkale'de hedefimiz sıfır atık. Bunu sağlamak için bu tür çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.