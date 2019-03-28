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Pamukkale'de binlerce öğrenci tarihini tanıdı

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin ortaokul öğrencilerine tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttığı proje tamamlandı.

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin ortaokul öğrencilerine tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttığı proje tamamlandı.


Göreve geldiği günden bu yana bir çok vizyon projeye imza atan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in eğitim alanına özellikle eğilerek, öğrencilere yönelik projeleri de hayata geçirdi. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in eğitim alanındaki önemli son projelerinden biri de “Öğrenciler kentini tanıyor, tarih ve doğayla buluşuyor” adlı proje oldu. “Dersimiz; Pamukkale Tarihi” sloganından hareketle başlatılan proje kapsamında öğrenciler, Pamukkale travertenleri, Kleopatra Havuzu, müzeler, Karahayıt Kırmızı Su, Karahayıt Kent Ormanı ve son durak olarak Kocaçukur'u gezdiler. Uzman rehberler eşliğindeki gerçekleştirilen gezilerde, her durakta tarihi değerlerin önemi anlatılarak, kent için, bölge ve ülkemiz için önemi anlatıldı. Gezi esnasında, turistik alanlarda turistlerle karşılaşan öğrenciler, yabancı turistlerin hem ilgi odağı oldular hem de onlarla İngilizce konuşmayı tecrübe etme şansı buldular. Yaklaşık 4 bin ortaokul birinci sınıf öğrencisini kapsayan proje kapsamında Karahayıt, Pamukkale Travertenleri, antik tiyatro ve müzeleri ilk kez görme şansına kavuşan öğrencilerle birlikte, çocuklarının yaşadıkları şehrin tarihini öğrenme noktasında bu güzel projeden aileler ve okul öğretmenleri de çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.

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