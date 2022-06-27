Pamukkale'de bir mahallede daha üst yapı çalışması tamamlandı

Pamukkale Belediyesi'nce gerçekleştirilen, Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallelerini kapsayan etapta, ilçenin en yoğun nüfusa sahip mahallelerinden olan Anafartalar'da üstyapı çalışmaları 7 ayda tamamlandı.

Pamukkale Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerden olan Anafartalar Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmalarını 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Anafartalar Mahallesi'nde, 2021 yılının Aralık ayının sonlarında başlayan çalışmalar, 2022 yılının Haziran ayının sonu itibariyle tamamlandı. Toplam 140'a yakın sokakta, 33 bin metrekare kaldırım, 25 bin 400 metre beton bordür, 156 bin metrekare beton parke yol ile 570 ton asfalt imalatı gerçekleştirildi.

Anafartalar, vaat edilen süreden önce bitirildi

Pamukkale Belediyesi'nce Anafartalar Mahallesi'ndeki, son asfalt çalışmasını takip eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalledeki üstyapı çalışmalarının vaat edilen süreden önce bitirildiğine dikkat çekti. Başkan Örki, “Anafartalar Mahallesindeyiz. Bundan yaklaşık 7 ay önce başlamış olduğumuz yol çalışmalarının bugün itibariyle sonuna geldik. Hem de 2023 yılının Şubat ayında bitmesi vaat edilmiş olan işimizi, 2022 yılının Haziran ayının sonu itibariyle bitirmiş olduk. Yaklaşık 140 sokakta ve yaklaşık 220 bin metrekarelik alanda, sıcak asfalt, kaldırım kilit parke taşı, yollarımızdaki kilit taşı döşemeleri ve beton bordür çalışmalarının her birisi bugün itibariyle bitmiş olacak. Ama tabi ki rötuş yapma çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.