Pamukkale'de bölgenin en modern ‘Alzheimer Merkezi' hizmete açıldı

Seçim öncesi vaatlerinden birini daha gerçekleştirdiklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bölgenin en modern merkezi olan bu özel eseri hizmete sunmanın onurunu yaşıyoruz. Bu eser bizim hayalini kurup gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu” dedi.

Bölgenin en modern Alzheimer Merkezi olarak dikkat çeken Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve eşi Dr. Nur Örki'nin ev sahipliği yaptığı törenle hizmete girdi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, kurum müdürleri, Pamukkale Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin seçim vaatlerinden biri olan ve yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip merkez, Kervansaray Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde inşa edildi. Pamukkale Belediyesi'nin katkılarıyla bölgeye kazandırılan, Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi yaklaşık 14 Milyon TL maliyetle gerçeğe dönüştürüldü.

“Hayalimizi gerçeğe dönüştürdük”

Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu projede, gözyaşı var, alın teri var. Ama sadece hayal kurup o hayalin gerçekleşmesini beklemek hayalperestlik oluyor. Biz de gayret ettik, hiç durmadan çalıştık. Bu projede çok zorlandığımız anlar oldu. Alzheimer Derneği Başkanımızla çok yere baktık. Amacımız yeryüzünde cennet bahçesi aradık. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan sayesinde bu alanı bulduk. Bir buçuk yıl önce buranın temelini attık. Pandemi etkileri bizlere de yansıdı. El birliği ile tam profesyonel, Avrupa standartlarında bir tesis olmasını sağladık. Alanında uzman hekim desteğini, alanında uzman personel desteğini bu merkezde sağlamış olduk. Bu tesiste tam anlamıyla birlik ve beraberlik ve kardeşlik duygusu hâkim. Hayalimiz olan bu güzel projeyi hayata geçirmek için çalıştık. Yaklaşık bin metrekarelik bu merkezimizde çok güzel işlere imza atacağız. Çok çok dua alacağız. Rahmetli Turan amcamız da dualarla buradan haberdar olacak. Girişte hasta yakınlarımızla da karşılaştık. Onların yüzünün gülüyor olması da bizleri ayrıca çok mutlu etti. Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bir iş güzelse herkes size destek olur”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise törende yaptığı konuşmada “Bunlar hayaldi, bunu hayal edebilmek bile ayrı bir meziyettir. Avni Başkanımız böyle bir hayali ortaya koydu ve gerçeğe dönüştürdü. Sosyal devlet olmak, sosyal belediyeci olmak bunları gerektiriyor. Yol, kaldırım çalışması yanında bu tarz insanlara dokunan projeler yapmak da çok önemli. Alzheimer olan yaşlılarımız bizleri unutsa da, biz onları unutmuyoruz. Bu nedenle ben Avni Başkanımı çok çok tebrik ediyorum. Bir iş güzelse herkes size destek olur. Bu proje de öyle oldu. Merkezimiz şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Bölgenin en modern merkezi

Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi, yaklaşık 1000 metrekarelik alana sahip. Farklı ve özel mimarisi ile dikkat çeken merkezde fuaye salonu, grup terapi ile yönetim ve toplantı salonu, hastalar için aktivite odası, hasta yakınları için aktivite odası, Gerontolog, hemşire, hasta dinlenme odası, egzersiz odası, mutfak, yemekhane gibi bölümler yer alıyor. Sadece Alzheimer hastaları değil yaşlılarında hizmet alabileceği merkezin mimarisindeki en dikkat çekici nokta olan, ana bina içerisindeki Çınar Ağacı korunmaya alınarak, binanın tam ortasında hastalara terapi bahçesi olarak tasarlandı. Merkezin en özel noktalarından olan Terapi Bahçesi, tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi ile birlikte, hobi etkinliklerinin yapılmasına uygun hale getirildi. Ayrıca bahçede yer alan kamelyalar ve yürüyüş yolları hastaların hoş vakit geçirmesini sağlayarak, proje ile birlikte tüm mahalle sakinlerine hitap eden oyun parkı ve kauçuk zemini komple yenilenerek hizmete sunuldu. Toplam 14 milyon TL'ye mal olan Pamukkale Belediyesi Yüksel - Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nin Pamukkale İlçe Vaizi İsmail Karahan'ın duasıyla açılışı gerçekleşti.