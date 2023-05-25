Pamukkale'de bu hafta sonu da vezneler açık olacak

27-28 Mayıs 2023 tarihinde vatandaşlar yapılandırma ve vergi ödemelerini 09.00-16.30 saatlerin arasında yapabilecek.

Pamukkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 7440 sayılı kanun çerçevesinde Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Eğlence vergileri ile İdari Para cezaları ve İmar Para cezalarını yapılandırma uygulamasının son gününün 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü olduğu hatırlatıldı. Pamukkaleli vatandaşlar vergi ödemelerini e-devlet üzerinden veya resmi web sitesinden yapabilirken, peşin ödemelerde büyük indirim sağlanıyor. Belediyeye gelmeden ödeme yapma imkanlarına rağmen Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yoğunluktan dolayı vergi ödemelerinde gecikme yaşamaması için hafta sonunda da veznelerini açık tutacak. Açıklamada, 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki yerleşkesinde bulunan vezneler açık olacağı bildirildi. Her iki günde de 09.00 ile 16.30 saatleri arasında açık olan veznelerden hem yapılandırma hem de belediyeye olan borçlar ödenebilecek.