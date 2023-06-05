Pamukkale'de Çevre Günü etkinliği düzenledi

Pamukkale Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Kavakbaşı Doğa ve Fen Okulu'nda özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Yüzlerce öğrenciyle bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki burada yaptığı konuşmada “Esas sorun çocuklarda değil, biz büyüklerde” dedi.

Pamukkale Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ‘Temiz Deniz Temiz Dünya' sloganıyla, geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Pamukkale Belediyesi Kavakbaşı Doğa ve Fen Okulu'nda etkinlik düzenledi. 10 okuldan 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, 10-30 Mayıs tarihleri arasında Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği İlkokullar arası ‘Geri Dönüşüm Zincirine Sen de Katıl' atık toplama yarışması ödül töreni de düzenlendi.

“Doğanın koyduğu kurallara göre hareket etmek zorundayız”

Etkinlikte konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, son günlerde ilçede yaşanan sel taşkınlarına değinerek “Son günlerde ilimizde çok fazla yağış yaşandı. Yoğun yağışlar nedeniyle ilçemizde birçok ekili alan zarar gördü. Çiftçilerimizin arazi yolları paramparça oldu. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın yemleri, hayvanları kayboldu. Aslında doğa kendi bildiğini yaptı. Sevgili çocuklar doğanın kendi kullandığı kuralları var. Biz insanlar doğanın kurallarına zaman zaman karşı çıkıyoruz. Kendi kurallarımızı doğanın kurallarından daha üstün görüyoruz. Ama hata yapıyoruz. Aslında tabiatın bize koyduğu o kuralları uymak zorundayız. Aksi halde hem yaşadığımız mahallemizi kaybederiz hem de yaşadığımız bu dünyayı kaybederiz. Dünyayı kaybetmemek için biz insanlar, doğanın koyduğu kurallara göre hareket etmek zorundayız. Doğaya saygı göstermek zorundayız. Doğayı da anlamaya çalışmalıyız. Temiz bir Denizli, temiz bir Pamukkale, temiz bir dünya idealine ulaşmak için el birliği ile çalışıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi olarak “Sıfır Atık” konusunda önemli adımlar atıklarının altını çizen Başkan Örki, “Biz yöneticiler olarak elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza hem geri dönüşümü hem de çevre temiz tutulması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle şu sel afetinde şunu gördük. Mesela araçlarınızın içerisinde bir şey yediniz, paketini ve plastiğini arabadan dışarı attınız. Bunu birkaç kişi yapınca ne oluyor. Yağan ilk yağmurda, yağmur sularını çeksin diye belediyelerimizin yaptığı yağmur kanallarına giden mazgalları o arabadan dışarı attığınız ya da çöp kutusuna atmadığınız her çöp oraları tıkıyor. Mazgallar tıkalı olunca sular yolun üstünden evlere, işyerlerine giriyor. Yani her birimizin doğayı koruma noktasında atacağı en küçük adım bile gözyaşlarımızın azalmasına vesile olacaktır” diye konuştu.

Atık yarışması ödül töreni düzenlendi

Pamukkale Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, 10-30 Mayıs tarihleri arasında Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği İlkokullar arası ‘Geri Dönüşüm Zincirine Sen de Katıl' atık toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri teslim edildi. Yarışma çerçevesinde 3 bölgede ayrılan ilkokullar arasında 1. bölgeden Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu, 2. bölgeden Yeniköy İlkokulu, 3. bölgeden Akdere Hüseyin Ali Bayram İlkokulu temsilcilerine plaket ve okullarından kullanılmak üzere projeksiyon cihazı hediye edildi. Başkan Örki, etkinliğe katılan okulların temsilcilerine plaket vererek teşekkür etti. Daha sonra öğrencilerin atıklardan oluşturdukları eserlerin yer aldığı sergiyi gezen Başkan Örki'ye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Kavakbaşı Doğa ve Fen Okulu'nun bahçesinde bulunan alanlarda çocuklar farklı bir gün geçirirken, Başkan Örki, çocuklarla birlikte fidan da dikti. Öğrencilere yönelik pamuk şeker ve yüz boyama gibi etkinlikler düzenlendi.