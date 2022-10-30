Pamukkale'de Cumhuriyet Bayramı'na özel motosiklet turu

Pamukkale Belediyesi destekleriyle geleneksel hale gelen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Motosiklet Turu" yoğun katılımla gerçekleşti.

Pamukkale Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili etkinlikler düzenlendi. Pamukkale Belediyesi tarafından desteklenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Motosiklet Turu"nun başlangıcı Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinden yapıldı. Yüzlerce motosiklet sürücüsünün katılımı ile yapılan turun startına Pamukkale Belediye Başkan Vekili Ayhan Soyfidan katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayan motosikletliler, Pamukkale Belediyesi, İstiklal, Çınar, Otogar, Aydın Yolu, Gümüşler Bulvarı, Albayrak Meydanı, Askeri Yol, Ulus Caddesi ve Şehitlik güzergahında Cumhuriyet Bayramı korteji heyecanını yaşadılar.