Pamukkale'de Denizli tarihinin en büyük yol ihalelerinden birine imza atıldı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki üstyapı çalışmalarına başlıyoruz. Bu ihale, Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden bir tanesidir” dedi.

Pamukkale Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde üstyapı atağına Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahalleleri ile devam ediyor. 2021 yılının başında ilçede üstyapı atağına başlayan Pamukkale Belediyesi, Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahalleleri başlattığı üstyapı atağında sona yaklaşmak üzere. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Anafartalar Mahallesi ve Dokuzkavaklar Mahallesi'nde üstyapı çalışmalarını başlatacak olan son adımı da attı. Belediye Başkanı Avni Örki, yapılan ihale sonrasında iki büyük mahallede 306 sokakta toplam 420 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecek olan yol çalışmalarında yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.

“2022 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye olarak Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerini kapsayan üstyapı atağında, proje kapsamında son iki mahalledeki çalışmalar içinde gerekli son adımı atarak, yüklenici firmayla sözleşmeyi imzaladıklarını bildirdi. Belediye Başkanı Avni Örki, 306 sokakta toplam 420 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecek olan yol çalışmalarında toplam 66 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını ifade ederek, “Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden bir tanesidir” dedi. Pamukkale İlçesi'nin altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla sadece Denizli'de değil Türkiye'de adından söz ettiren güzel bir ilçe haline geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Avni Örki, “Üstyapı çalışmalarına başladığımız andan itibaren hiçbir şeyi de bahane etmedik. Dedik ki vatandaşımız her zaman en güzeline en iyisine layıktır” dedi.

“66 milyon TL'lik gibi bir yol ihalesini gerçekleştirdik”

Önlerine yeni bir sayfa açıldığını belirten Başkan Örki, “Göreve gelir gelmez Büyükşehir Belediyemizin sözleşmelerini imzaladığı altyapı protokolleri neticesinde başlayan altyapı çalışmalarında özellikle Fatih Mahallesi, Deliktaş Mahallesi, Aktepe Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi gibi bu mahallelerimizde altyapı çalışmaları tamamen sona ermişti. Sona erer ermez de Pamukkale Belediyesi olarak bizlerde yol çalışmalarını başlatmıştık. Hamdolsun yol çalışmalarını başlatmış olduğumuz yerlerde kazasız belasız kimi mahallerimizin tamamını, kimi mahallelerimizin yüzde 90'ını, kimi mahallemizin de yarısını bitirdik. Şimdi de önümüzde yeni bir sayfa açıldı. Dokuzkavaklar Mahallesi ve Anafartalar Mahallesi. Bu mahallelerimizde de altyapı çalışmalarında sona gelindi. Bizlerde yol çalışmalarını başlatma noktasında gerekli adımları bundan aylar önce atmıştık. Bugün geldiğimiz noktada yapmış olduğumuz ihalemizin sözleşmesini yüklenici firmamız ile imzalamış olduk. Bu iki mahallemizde toplamda 306 sokağımız mevcut ve 420 bin metrekarelik bir alanda da gerek sıcak asfalt çalışması, gerekse parke taşı ile yol yapım çalışması, gerekse de kilit taşıyla yine kaldırımların yapılması çalışması gerçekleşecek. İnşallah işimizi de 2022 yılı içerisinde bütün bu çalışmaları tamamlama gibi bir hedefimiz var. Nasip olursa 2022 yılının sonu, 2023 yılı başı itibariyle de Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerimizde Denizli'mizde gerçekleştirdiğimiz o muhteşem üstyapı atağıyla tanışmış olacak. 66 milyon TL'lik gibi bir yol ihalesini gerçekleştirdik. Bu ihale, Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden bir tanesidir. İnşallah kazasız belasız bir şekilde buradaki çalışmalarımızı da tamamlamayı, vatandaşımızın da yüzünü güldürmeyi, mutluluğuna vesile olmayı temenni ediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.