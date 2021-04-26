Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Halkın ortak kullanım alanları olan market ve diğer açık olan iş yerlerinin yanı sıra, apartmanlar ve parklar da dezenfekte edildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Her konuda olduğu gibi dezenfekte konusunda da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesinin korona virüs ile mücadelesi devam ediyor. Salgının başladığı 2020 yılının Mart ayından bu yana halkın sağlığını korumak için önemli çalışmalar yapan Pamukkale Belediyesi, bu hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Başta vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar olmak üzere hemen her yerde dezenfekte işlemlerini düzenli halde yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de bu çalışmalarına devam ediyor. Geride kalan hafta sonunda 3 gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yine sahadaydı. Vatandaşlara hizmet veren başta marketler olmak üzere açık olan iş yerlerini dezenfekte eden ekipler, talep edilen yerlerde apartmanların ortak kullanım alanlarını, parklar ve çocuk oyun gruplarını da steril hale getirdi. Hafta sonunda bir çok iş yeri, onlarca apartman ve yine onlarca parkta dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

“Halk sağlığı çok önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs ortaya çıktığı ilk günden bu yana halkın sağlığını korumak için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Geçen yılın Mart ayından beri bu çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Başta kamu binaları olmak üzere halkımızın kullandığı tüm alanlar düzenli olarak dezenfekte edilerek bu hastalıkla mücadeleye destek sağlanıyor. Ekiplerimiz sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de bu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ben maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup, sırası gelen vatandaşların da aşılarını olmalarıyla bu salgını yeneceğimize inanıyorum. Değerli Pamukkaleli vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi.