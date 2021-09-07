Pamukkale'de eğitim yardımı başvuruları sürüyor

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik açılan eğitim yardımı başvuruları internet adresi üzerinden yapılabiliyor.

Pamukkale Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarının yanı sıra eğitim yardımı ile de hem öğrencilerin hem de velilerin destekçisi olmayı bu yıl da sürdürüyor. Pamukkale Belediyesinin 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayan eğitim yardımı başvuru süresi 20 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Ortaokul ve lise öğrencisi olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenciye, 8 ay boyunca eğitim yardımı yapılacak.

Başvurular internet üzerinden

Pamukkale ilçesinde ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan eğitim yardım başvuruları resmi web sitesi adresindeki Eğitim Yardımı başvuru linki tıklanarak şartlar dikkatlice okunduktan sonra ön başvuru yapılabiliyor. Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “İnternet üzerinden ön başvuru yapılmadan önce tüm maddelerin dikkatlice okunması gerekmektedir. Belirtilen şartlara uygun olarak, internetten başvuru yapıldıktan sonra 20 Eylül 2021 tarihine kadar evrakların Atatürk Caddesi'ndeki Ek Hizmet binasında bulunan Sosyal Destek Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Önce başvuru sonrası, belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır” denildi.