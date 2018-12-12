Pamukkale'de elektronik atık yarışmasına yoğun ilgi

Pamukkale Belediyesi'nin ‘Pamukkale'de Mahalleler Yarışıyor' doğaya zararlı olan elektronik atıkları toplama yarışması devam ediyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, çevreye duyarlı, doğa dostu olduklarını her projelerin gösterdiklerini ve ‘Pamukkale'de Mahalleler Yarışıyor' yarışmasıyla da atık elektronik eşyalar ile atık lambaların çöp olmadığı bilincini oluşturmak istediklerini belirtti. “Tüm projelerimizde önceliğimiz çevremizi korumak” diyen Başkan Gürlesin, “Bizler, projelerimizde çevreye karşı duyarlı olmamızla birlikte, halkımız üzerinde de bu konuda dikkat çekmek, farkındalık oluşturmanın önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle de kurulduğumuz günden bu yana hem bitkisel atıkların toplanması hem de ambalaj atıklarının ayrıştırılması noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Çevreyi koruma, geleceğe yeşil bir Pamukkale bırakmak adına durmaksızın çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Ekipmanlar muhtarlıkta toplanacak

Pamukkale'de elektronik atık konusunda farkındalık oluşturmak adına Pamukkale Belediyesi tarafından bu yılın 3 Eylül tarihinde başlayan ‘Pamukkale'de Mahalleler Yarışıyor' yarışmasına vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. 28 Şubat 2019 tarihinde sona erecek yarışma, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği madde 15'e göre 5. grup aydınlatma ekipmanları ve 6. grup küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncuklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri atıklarını kapsıyor. Yarışma kapsamında Pamukkaleli vatandaşların evlerindeki bozuk, atıl olarak nitelendirilen belirtilen ekipmanları muhtarlıklarda toplanıyor ve muhtarlar Pamukkale Belediyesi'nin görevlilerince tutanakla teslim alınıyor. Dereceye girenler toplanan tutanaklardan belirlenebilirken, gerekli görülmesi halinde mahalle nüfusları da dikkate alınacak. Atık kategorisine göre en çok atık toplayan muhtarlıklar ödüllendirilecek.

“Düzenli olarak atık toplama hizmetini yürütüyoruz”

Başkan Gürlesin, vatandaşlara seslenerek, evlerinde bulunan bozulmuş, atıl durumda olan, çöpe gidecek olan tüm aydınlatma ekipmanları, küçük ev aletleri, büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere elektrikli ve elektronik aletleri, oyuncuklar, eğlence ve spor ekipmanları, izleme ve kontrol aletlerini çevreyi korumak adına atmamalarını, en çevreci mahallenin seçileceği yarışma kapsamında mahalle muhtarlıklarına teslim etmelerini istedi. Başkan Gürlesin, “Belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında düzenli olarak atık toplama hizmetini yürütüyoruz. Bu toplanan atıklarımızı geri dönüşüme gönderiyoruz. Çevreyi korumak adına önemli bir çalışma olduğunun bilincindeyiz. Halkımız üzerinde de bu konuda farkındalık oluşturmak adına yarışmamız da önemli. Yarışmamıza destek veren vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.