Pamukkale'de Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturuldu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de bizzat katıldığı etkinlikte, öğrenciler hem görme hem de yürüme engellilerin yaşadıkları zorlukları test etme imkânı buldular. Başkan Örki, “Engellilerimizin yaşadıkları zorlukları bilirsek, engelli bir bireyle karşılaştığımızda ona nasıl yardımcı olabiliriz sorusunun doğru yanıtını bulmuş oluruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, yaptığı her projede engellilere verdiği değeri ortaya koyarken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdiği farkındalık etkinliği ile de dikkat çekti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de bizzat katıldığı “3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği”nde, engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ortaya kondu. AVM de düzenlenen etkinliğe İncilipınar İlköğretim Okulu, Emsan İlköğretim Okulu 2. ve 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile birlikte katıldı. Öğrenciler, belediye personelinin yardımıyla engelli parkurlarında yürüme engelli bir bireyi anlamak için tekerlekli sandalyeye oturdular, görme engelli bireyi anlamak için gözleri bağlanarak bastonla yürümeye çalıştılar. Ayrıca çocuklar için ebru, kokulu taş boyama ve mangala oyunu stantları ve Pamukkale Belediyesinin yaz ve kış dönemlerinde engellilere yönelik açtığı ücretsiz kurslara katılan kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin sergilenerek satış yapabildikleri sergi de yer aldı.

“Bu farkındalıkla daha doğru yaklaşımları olacak”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği'nde stantları ziyaret ederek, öğrencilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Örki, engelli parkurlarında çocukları izledi, ardından da gözünü bantla kapatarak özel hazırlanan ve içinde engeller bulunan bölümde bastonla yürümeye çalıştı. Ardından tekerlekli sandalye ile yürüme engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları test etti. Çocuklarla birlikte stantta boyama yaptı, mangala oynadı. Her yıl engelliler gününü engelli vatandaşlarla bir araya gelerek farkındalık oluşturduklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Belediye olarak sadece 3 Aralık'ta değil, her günümüzde engelli vatandaşlarımızın farkındayız. Bu farkındalıkla her projemizde onların kullanımına uygun olmasına özen gösteriyor, ilçemizde yaşayan veya gelen her engelli vatandaşın sosyal yaşantısındaki sıkıntıların en aza indirgenmesi için özenle çalışmalarımızı yürütüyoruz. El sanatları standımız da, engelli kursiyerlerimizin ürettiği şaheserleri gördüm. Her el sanatları sergimizde fark ediyorum ki, her gün kendilerini biraz daha geliştiriyorlar. Bugün çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımız bir arada çok güzel bir gün geçirdiler. Temennimiz odur ki, engelli vatandaşlarımız için her gün daha engelsiz olsun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü bir kez daha kutluyorum” dedi.