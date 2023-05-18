Pamukkale'de gençler yarışacak

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlerin oluşturduğu takımları yarıştıracak.

Milli bayramlarda düzenlediği etkinliklerle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da boş geçmiyor. Pamukkale Belediyesi tarafından Gençlik Haftası'nda Pamukkaleli gençler yarışma heyecanı yaşayacak. 21 Mayıs 2023 Pazar Günü saat 16.00'da Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Otoparkı'nda düzenlenecek olan “Pamukkaleli Gençler Yarışıyor” etkinliğine kayıtlar devam ediyor. Etkinliğine katılmak isteyenler internet adresi ve sosyal medya hesaplarında bulunan başvuru formlarını doldurabilecekler. Ayrıca telefon numarasından başvurular yapılabilecek. 15-30 yaşlarındaki 3 asil ve 1 yedekten oluşan ekipler, özel hazırlanan parkurda zamana karşı mücadele verecekler. En düşük zamanda parkuru tamamlayan ekiplerden ilk 3'e girenlere sürpriz hediyeler verilecek.

Bu özel etkinliğe katılmak isteyenler en geç 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 19.00'a kadar başvurularını yapabilecekler.