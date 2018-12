Pamukkale'de halk günü toplantısı yapıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ‘Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü' toplantısının Aralık ayı buluşması gerçekleşti.

Pamukkale İlçesi'nde vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, halk günlerinde vatandaşları bire bir dinleyerek, dertlerine derman olmaya devam ediyor. Geleneksel hale gelen halk gününe tüm ekibiyle birlikte hazır bulunan Başkan Gürlesin, “Halkımızı her ayın ilk Pazartesi günü belediye binamızda bulunan Pamuk Kafe'de ağırlıyoruz. Tüm ekibimle birlikte amacımız halkımızın derdine derman olmak. Pamukkale Belediyesi olarak 68 mahallemizin tamamına en iyi hizmeti götürüyoruz. Rutin işlerimizle birlikte eğitimden, sağlığa, sosyal belediyecilikten, güvenliğe kadar her alanda vatandaşımızın yaşantısını daha da iyi hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Vizyon projelerimizi birer birer tamamlıyoruz. Mahallelerimizde eksiklikleri ivedilikle tamamlayarak, daha da yaşanabilir bir Pamukkale için çalışıyoruz. Tüm bu işlerimizle birlikte sık sık vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Halk günlerimizde halkımızla bir araya gelebilmek adına çok güzel bir fırsat oluyor. Geleneksel hale getirdiğimiz halk günlerimizde vatandaşlarımızı bire bir dinleyerek, dertlerine çözüm buluyoruz. Amacımız, vatandaşımızı buradan mutsuz, umutsuz göndermemek. Her şey, daha da yaşanabilir ve daha da mutlu bir Pamukkale için” dedi.

Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel hale gelen halk günlerinden vatandaşlar oldukça memnun. ‘Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü' toplantısının Aralık ayı toplantısına katılan Safiye Yılmaz, Gülser Vardır halk günlerinden ve Başkan Gürlesin'in çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdiler.