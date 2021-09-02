Pamukkale'de hayvan dostları festivalde buluşuyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde ikincisini gerçekleştiremediğimiz etkinliğimizi bu yıl düzenliyoruz. Tüm hayvansever dostlarımızı bekliyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, kültürden sanata, spordan eğitime birçok alanda etkinlikler düzenlerken, sosyal farkındalık oluşturacak etkinliklere de imza atmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi ile Sempati Hayvanları Koruma Derneği iş birliği ile düzenlenecek olan “Denizli 2021 Pati Festivali”, Pamukkaleli hayvan dostlarının bir araya gelerek tanışmalarına ortam oluşturmak ve en önemlisi hayvan haklarına olan farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla, 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 17.00'de, Kınıklı Mahallesi 6007 Sokak (Mimarlar Sokak)'ta bulunan AKUT Park'ta eski adıyla Saklı Bahçe'de düzenlenecek.

Hem eğlence hem de destek

Pamukkale Belediyesi tarafından ikincisi organize edilen Pati Festivali'nde Grup Rota ile köpek eğitmeni ünlü Asım Sarıçiftçi'de yer alacak. Grup Rota'nın şarkılarıyla eğlenecek olan katılımcılar, köpek eğitmeni Asım Sarıçiftçi'den köpek eğitimi hakkında püf noktaları öğrenecekler. Köpekler için stil gibi birçok eğlenceli yarışmalarında düzenleneceği etkinlikten elde edilen gelirler, ilk yıl olduğu gibi bu yıl da sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacak. Girişlerin ücretsiz olduğu festival tüm Denizli Halkı'na açık olmakla birlikte, can dost sahiplenmek isteyen hayvan dostları için de stant olacak. Yarışmalara katılmak isteyen katılımcıların etkinlik öncesinde Sempati Hayvanları Koruma Derneği'ne kayıtlarına yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca, etkinliğe katılım öncesi HES Kodu sorgulaması yapılacak.

“Sokak hayvanlarımıza destek olacağız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilkini 2019 yılında düzenledikleri PatiFest'i pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl düzenleyemediklerini söyledi. “Geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde ikincisini gerçekleştiremediğimiz etkinliğimizi bu yıl düzenliyoruz. Tüm hayvansever dostlarımızı bekliyoruz” diyen Belediye Başkanı Avni Örki, “Pati Festivali, çocuklarımızı can dostlarımızla tanıştırmak ve hayvan hakları ile farkındalık oluşturmak için güzel bir fırsat olacak. Hem eğleneceğiz hem de sokak hayvanlarımıza destek olacağız. Festivalimizle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve ücretsiz olan Pati Festivali'mize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.