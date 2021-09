Pamukkale'de hayvan dostları Patifest'te buluştu

Pamukkale Belediyesi, Denizlili hayvanseverleri Denizli 2021 Pati Festivali'nde buluşturdu. Hayvan dostlarıyla etkinlikte bir araya gelen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Hayvanseverlerin her zaman destekçisi olacağız. Kalbimiz, gönlümüz sonuna kadar hayvan severlerimize açık” dedi.

Pamukkale Belediyesi düzenlediği Denizli 2021 Pati Festivali'nde Denizlili hayvanseverleri bir araya getirdi. Hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivale hayvanseverler büyük ilgi gösterirdi. Kınıklı Mahallesi'nde bulunan AKUT Park'ta gerçekleşen Patifest Denizli 2021 Pati Festivali'nde hem hayvanseverlerin hem de can dostların keyifli vakit geçirebilmeleri için alanlar oluşturulurken, can dostlara mama desteği sağlamak amacıyla stantlar açıldı. Stantlardan elde edilen gelirle sokak hayvanlarına hem mama desteği hem de sahipsiz hayvanlara destek amacıyla gelir elde edildi. Festivale katılan köpek eğitmeni Asım Sarıçiftçi, hayvanseverlere can dostlarıyla daha uyumlu bir yaşam sürmenin püf noktalarını anlattı. Patifest Denizli 2021 Pati Festivali'nde can dostlar arasında mama ve stil yarışması düzenlendi. Yarışmaların ardından Denizlili yerel gruplardan Grup Rota festivale katılanlara eğlence dolu saatler yaşattı.

“Hayvan dostlarımızı lütfen terk etmeyelim”

Patifest Denizli 2021 Pati Festivali'ne katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Böyle güzel bir etkinliği düzenleyen Pamukkale Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu ortamın güzelliğini, dünyanın sadece biz insanlara ait olmadığını, tüm canlılarla beraber bu yeşil ağaçlarımızla, hayvan dostlarımızla dünyayı paylaşmamız gerektiği düşüncesiyle sizlerin bu güzel etkinliğini görmek ve destek vermek istedim. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak başta sokak hayvanları olmak üzere tüm canlılara destek vermek amacıyla önemli projelere imza atıyoruz. Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'miz ile yaralanan, hastalanan canlılarımızı tedavi edebilmek adına ekip ve ekipmanlarımızla çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, sahiplendiğimiz hayvan dostlarımızı lütfen terk etmeyelim, çünkü kimse terkedilmek istemez” diye konuştu.

“Hayvanseverlerimizin her zaman destekçiyiz”

Patifest etkinliğini her yıl yapmayı hedeflediklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bugün buraya tanışmaya, eğlenmeye, yarışmaya ve sadece biz insanlar olarak değil, sokak canlılarımızla, evimizde misafir olan can dostlarımızın da sosyalleşmesi için toplandık. Pamukkale Belediyesi olarak bizler de elimizden geldiğince hayvanseverlerimizle birlikte birçok ortak projeye imza atıyoruz. Kalbimiz, gönlümüz sonuna kadar hayvan severlerimize açık. Yapılabilecek her türlü etkinlikte bizler sizlerin yanında olacağız. Hayvanlara karşı yapılan zulümlerin çok ağır cezaları gelmeye başladı. Umarız bu cezalar da giderek artacaktır. Şu çok iyi bilinmeli dünya üzerinde o acımasız canilere hangi ceza verilirse verilsin, bizim vicdanlarımızda almış oldukları ceza kıyamete kadar yakalarını bırakmayacaktır. Önümüzdeki süreçlerde haberlerde dahi izlemeye dayamadığımız olaylarla karşılaşmayız. Bu organizasyonumuzla, sokaktaki hayvanlarımızın mama ihtiyaçlarını karşılama, tedaviye ihtiyaç duyanlara tedavi imkânı oluşturabilmek ve bu dünyanın sadece biz insanlara değil, tüm canlılara da ait olduğunu göstermek adına gerçekleştirdik. Ben bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nice nice böylesine güzel buluşmalarda bir araya gelmek dileğiyle” dedi.