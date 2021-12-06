Pamukkale'de ilk yardı eğitimleri devam ediyor

Son olarak, Pamukkale Belediyesi ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile belediye çalışanlarına yönelik Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi verildi.

Pamukkale Belediyesi, afet ve acil durumlarda görev yapmak üzere görevli, hem ilçeye hem de ülke genelinde hizmet edecek Pamukkale Arama Kurtarma Timleri (PAKUT)'nin ardından kurum içi ilk yardım ekiplerinin eğitimlerine devam ederken, son eğitime Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de katıldı. Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi'nde, genel ilk yardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED (Şok cihazı) kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım konularında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

"İlk yardım çok önemli"

OED cihazının kullanımı konusundaki eğitimlere eşlik eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye çalışanlarına yönelik düzenledikleri ilk yardım eğitimlerinde bugüne kadar 48 personelin Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi aldığını belirtti. Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu ve benzeri eğitimler gerçekten çok önemli. Bizim şuana kadar 48 personelimiz bu eğitimleri aldı. Sağlık Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Personelimiz de eğitimlere katılarak duyarlılığını gösteriyor. Böyle bir an geldiğinde bilinçli olmak gerçekten çok önemli” dedi. Başkan Örki, “Her an karşımıza, hiç tanımadığımız ya da en yakınımız ilk yardıma ihtiyaç duyabilir. Temennimiz hiçbir olumsuz durumun gerçekleşmemesi. Ancak, karşılaştığımızda da biliyoruz ki ilk yardım çok önemli. Amacımız, en kötü durumlara hazırlıklı olmak” diye konuştu.