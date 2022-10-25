Pamukkale'de 'İşgalden Cumhuriyete' oyunu liselilerle buluştu

Kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde “İşgalden Cumhuriyete” adlı oyunu liselilerle buluşturdu.

Pamukkale Belediyesi çalışanlarının oluşturduğu Pamukkale Belediyesi Tiyatrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında “İşgalden Cumhuriyete” adlı oyunu sahneledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları çerçevesinde, Pamukkale Belediyesi personellerinin oluşturduğu grup tiyatro, müzik, şiirler ve halk oyunlarını kapsayan gösterisi ile işgalden Cumhuriyet'in ilanına kadar Denizli'de yaşananları izleyicilere aktardı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de gösteriyi salonu dolduran gençlerle birlikte izledi. Başkan Örki, oyunun bir bölümüne de katılarak “Deniz üstü köpürür” adlı şarkıyı seslendirdi. Gün içinde iki kez sahnelenen oyunun iki seansına da katılan Başkan Örki, programın bir bölümünde 10. Yıl marşı çalınırken DJ masasına geçerek, liseli gençlerin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

“Cumhuriyet coşkusunu yaşıyoruz”

Oyun sonunda görev alan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bundan 99 yıl önce Denizli'den yanan milli mücadele ateşi tüm ülkemizi sarmıştı. O günlerin öncesi ve o tarihi günde yaşananların konu edildiği ‘İşgalden Cumhuriyete' adlı oyunda görev alan arkadaşlarımızın hepsi Pamukkale Belediyesinde çalışıyor. Göreve geldiğimiz ilk anda kültür ve sanat anlamında Pamukkale Belediyesinin bir rol model olmasını hedefledik. Sizler de bugün okullarda derslerinizin başında olabilirdiniz, ama dediniz ki memleketim için, bayrağım için, istiklalim ve istikbalim için çok önemli bir gün yaklaşıyor. O günün adı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ve ben o gün o coşkuya katılacağım dediniz, buraya geldiniz. Bize bu bayramı hediye eden, bize bu güzel günleri armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun bütün silah arkadaşlarını, aziz kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, yaşasın cumhuriyet” dedi.

Pamukkale Belediyesi Tiyatrosu'nun “İşgalden Cumhuriyete” adlı oyunu 28 Ekim 2022 Cuma günü Çivril Şevki Özen Fen Lisesi Konferans Salonu'nda saat 20.00'de sahnelenecek.