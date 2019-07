Pamukkale'de işitme engellilere yönelik temel ilk yardım eğitimi

Eğitim çalışmasına yaklaşık 30 kişi katılırken, programda kursiyerlere ilk yardım uygulamalı olarak gösterildi.

Pamukkale Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin projelerinden biri olarak işitme engellilere yönelik ‘Temel İlk Yardım Eğitimi' düzenlendi. Pamukkale Belediyesi'nin engellilere yönelik başlattığı temel ilk yardım kurslarının ilk ayağı işitme engellilere yönelik gerçekleştirildi. İşaret dili öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilen eğitim, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitmeni Fedayi Karakuş tarafından verildi. Pamukkale Belediyesinde gerçekleşen eğitimlerde, temel ilk yardım teknikleri, kaza anında yapılması gereken ilk yardım yöntemleri, ev kazalarında kesik yanma, boğaza cisim kaçmasında ilk müdahale, kalp krizi anında müdahale, yaralıyı kaza yapan araçtan çıkarma yöntemleri hakkında uygulamalı olarak bilgiler verildi. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim ile de kursiyerler bire bir olarak pratik yapma şansını yakaladı. Eğitmen Fedayi Karakuş, “Slaytlı anlatımla, görsel ve uygulamalı eğitimlerle ilk yardım temel bilgilerini anlatıyoruz. Teorik konuları soru-cevap şeklinde işliyoruz. Aynı zamanda da beden dili öğretmenimiz de işitme engellilere tercüme etmek için bilgilendirme yapıyor. Amacımız yavaş yavaş, sindirerek buradaki eğitimlerimizle kursiyerlerimizi bu alanda donanımlı hale getirmek” dedi.

“Engelli bireylerin her zaman yanındayız”

Engellilerin her konuda her zaman yanında olduklarını kaydeden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, engellilere yönelik her türlü projenin içine yer alacaklarını ifade ederek, “İlk yardım herkes için önemli. İşitme engelliler için ise daha da önemli. Biz de bu bilinçle Pamukkale Belediyesi olarak işitme engellilere yönelik temel ilk yardım kursları açtık. Bu kursların ilk ayağı işitme engelli vatandaşlarımız oldu. İlerleyen günlerde ortopedik engelli vatandaşlara yönelik ilk yardım kurslarımız da devam edecek” dedi.