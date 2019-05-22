Pamukkale'de kaçak yapılaşmayı önleyecek proje

Pamukkale Belediyesi, 2014 yılında köy statüsünden mahalleye dönüşen 16 yerde kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla ‘Ücretsiz Tip Proje' uygulaması başlattı.

Denizli 2014 yılında büyükşehir olurken, bu değişimle 16 yerleşim birimi köylükten mahalleliğe dönüştü biliniyor. Pamukkale ilçe sınırları içinde yer alan Akçapınar, Akdere, Belenardıç, Çeşmebaşı, Develi, Eldenizli, Eymir, Güzelpınar, Haytabey, Karataş, Kavakbaşı, Kocadere, Kurtluca, Küçükdere, Yeniköy ve Yukarışamlı kırsal alanlardaki mahalleler oldu. Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmanın önüne geçmek üzere yaptığı çalışmalar çerçevesinde adı geçen mahallerde uygulanmak üzere “Ücretsiz Tip Proje” çalışması başlattı.

Pamukkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce hayata geçirilen uygulamada, köy yerleşim alanları içerisinde yaşayan vatandaşlara ücretsiz olarak tip projeler verildiği öğrenildi. Adı geçen mahallelerde 36 metrekareden başlayıp 450 mekrekareye kadar konut, besihane, tarımsal depo, atölye, pazaryeri, camii gibi fonksiyonlarda toplamda 48 tip proje hazırlandığı belirtildi. ‘Ücretsiz Tip Proje'den faydalanmak isteyen vatandaşlar, tapu ve parsel bilgileri ile Pamukkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvuru yaparak istediği tip projeyi ücretsiz olarak alıp, uygulatabilecek. Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki, vatandaşların tip projeleri başvuru yaparak alabileceğini belirterek, “Pamukkale ilçesinde kaçak yapılaşma sorunu yaşanmaması için önemli bir projemizi hayat geçirdik” dedi.

"Bu halkımıza inşaat yaparken önemli bir destek sağlamış olacak"

İlçe genelinde kaçak yapılaşma konusunda hassasiyetle çalışıldığını vurgulayan Örki, “Özellikle daha önce köy olan ve büyükşehir yasası ile mahalleye dönüşen kırsal kesimlerdeki yerlerde yapılacak olan yeni binalar için hazırlanan tip projeler vatandaşlarımıza verilmeye başlandı. Vatandaşlarımız ihtiyacına uygun olan tür ve metrekarelerdeki tip projeleri ilgili müdürlüğümüzden alabilecek. Bu halkımıza inşaat yaparken önemli bir destek sağlamış olacak. Bu sayede hem kaçak yapılaşma önlenirken hem de daha güzel bir Pamukkale ilçesi oluşturma yolunda adım da atılmış olacak.Bu hizmetimiz ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.