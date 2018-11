Pamukkale'de kadınlar için turuncu ışıklar yakıldı

Denizli'de “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” nedeniyle Pamukkale travertenleri farkındalık oluşturmak için turuncu ışıkla aydınlatıldı.

Dünya genelinde kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla her yıl “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” ile ilgili olarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Denizli'de de önemli noktalar turuncu renge boyandı. Pamukkale Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Pamukkale Travertenleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binaları farkındalık oluşturmak için turuncu renkle ışıklandırıldı.

Kadına ve çocuğa şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Bu sadece ilimize, ülkemize ait bir sorun değil. Bu dünyanın her ülkesinde maalesef var olan bir sorun. Farkındalık oluşturmak adına gereken her türlü desteği veriyoruz. ‘Dünyayı turuncuya boya' sloganıyla yapılan etkinlikler çerçevesinde ek hizmet binamız ile birlikte Pamukkale travertenleri de turuncu ışıkla aydınlatıldı. Biz her türlü şiddete karşı olmaya devam edeceğiz” dedi.