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Pamukkale'de ki fabrika yangınına müdahale sürüyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2,5 saatten bu yana devam ederken, 20’nin üzerinde itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2,5 saatten bu yana devam ederken, 20'nin üzerinde itfaiye aracı ile müdahale edilen yangında alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Yangın, Pamukkale ilçesi Korucak mahallesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında gece saat 03.30'da henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangının hemen ardından bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler su ve köpük ile yangına müdahale etmeye başladı. Yangın çıkan fabrika Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenlerine yakın bir bölgede yer alıyor. İtfaiye ekipleri tekstil üretimi yapılan ve satış mağazasının da bulunduğu fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri yaklaşık 2.5 saatten bu yana 20'nin üzerinde araçla müdahale ediyor.


Öte yandan, fabrika çalışanları içeride bulunan malzemeleri dışarı taşıyarak kurtarmaya çalıştı.

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