Pamukkale'de kış dönemi kursları devam ediyor

24 ayrı dalda yapılan kurslarda yüzlerce vatandaş ilgi duyduğu konularda kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların ilgi gösterdiği her konuda kurslar açmaya devam ediyor. “Pamukkale'de Kurs Zamanı” adıyla yaz ve kış dönemi olmak üzere 2 farklı dönemde yıl boyu süren kurslarda kış dönemi çalışmaları devam ediyor. Başta İngilizce ve Almanca dillerinde eğitimlerin verildiği yabancı dil kurslarının yanında bağlama, halk oyunları, keman, gitar, makrome, ebru-ahşap boyama, kadınlara yönelik el sanatları, geleneksel el nakışları, giyim teknolojileri, etkili ve hızlı okuma teknikleri, dekoratif el sanatları, satranç ve zeka oyunları, takı tasarım, işaret dili, diksiyon, elde kordon işi, sumak dokuma, ekopsi, tığ örgü çanta yapımı, akrilik boyama, elde İnönü sim işi, rölyef şekillendirme ve temel ve mobil fotoğrafçılık kursları ile vatandaşlar istedikleri konularda eğitim alıyor. Halk Eğitim Müdürlüğü'nün eğitmenleri ile Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binası başta olmak üzere Fatih Kapalı Pazar Yeri, Yunus Emre Mahalle Konağı ve İncilipınar Caddesi'ndeki Pamukkale Belediyesi Kurs Merkezi'nde yapılan kurslarda yaklaşık 800 kişi eğitim alıyor.

Pamukkale Belediyesinin kurslarına katılan vatandaşlar kendilerine sağlanan imkân için Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür ettiler. İngilizce Kursu'na katılan emekli bankacı Ayşen Araduman, “Çok güzel bir ortamda faydalı çalışmalar yapıyoruz. Burada öğrendiklerimi gerek günlük hayatta, gerekse seyahatlerim esasında, ayrıca çocuklarımla daha iyi bir iletişim kurabilmek için kullanıyorum. Bu kursta her yaş grubundan insan var. Belediyemize bu kurslar için teşekkür ediyorum” dedi. Elde kordon işi kursuna katılan Fatma Yazıcı ise “Bu kursta iğne oyası, tel kırma gibi değişik el sanatlarını öğreniyoruz. Bu sanatlarını ev hanımlarının boş zamanlarını değerlendirme, onlar için bir meslek edinme hatta satışını yapacak duruma gelmelerini sağlayan durumlara kadar ilerleyen bir sürecin öncülüğü oluyor. Bu kurslar için Pamukkale Belediyesine ve başkan Avni Örki'ye teşekkür ederim” diye konuştu. Giyim teknolojileri konusunda kursa katılan Ayşen Göncü de “Bu kursa gelmekten çok mutluyum. Hem eğleniyoruz hem çok kaliteli vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda öğrenirken de üretiyoruz. Bize bu imkânları sunan Pamukkale Belediye Başkanımıza, belediyemize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” derken, işaret dili kursiyerlerinden Merve Meydan, “24 yaşındayım, hemşireyim. Hastalarım, işitme engelli olabiliyor, bu yüzden kursa geliyorum. Öğretmenlerimiz bizlere çok yardımcı oluyorlar. Pamukkale Belediyesine ve başkanına çok teşekkür ediyorum” dedi. Kağıt rölyef şekillendirme kursiyeri Şebnem Armandar da, “İstanbul'da yaşıyorum geçici süreyle Denizli'ye geldim. Burada boş zamanlarımı değerlendirmek adına bu kursa geliyorum. Sayın Belediye Başkanı Avni Örki'ye böyle imkân sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu kurs sayesinde Denizli'nin kültürünü öğrenme fırsatı yakaladım, hem Denizli halkını tanıyorum hem kültürünü öğreniyorum” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her dönem yoğun ilgi gören kursların tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, “İlçemizde özellikle kadınlara ve gençlere yönelik açılan kurslarımıza ilgi çok yoğun oluyor. Pamukkale'de Kurs Zamanı adıyla 2022-2023 döneminin kış bölümü için açtığımız kurslarımız 24 farklı dalda gerçekleşiyor. Bu kurslarımıza kış döneminde yaklaşık 800 vatandaşımız katılıyor. Bu kurslar sayesinde kimi vatandaşımız yabancı dil öğrenirken, kimileri de el sanatları konusunda kendisini geliştiriyor. Pamukkale Belediyesi olarak bu kurslarımız devam edecek. Kurslarımıza ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.