Pamukkale'de Kurban Bayramı öncesi denetimler artırıldı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini artırdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kasap, tatlıcılar ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak adına denetimlerine ara vermeksizin devam ediyor. Tüm bayramlarda olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de gerçekleştirilen denetimlerde, işyeri açma ve çalışma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik kuralları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı gibi konularda kontroller gerçekleştiriliyor. Pamukkale Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve hijyenik ortamda üretim yapılması sağlayarak, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Zabıtalar bayrama hazır

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, halk sağlığının öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, “Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de, rutin zabıta denetimlerimizi artırdık. Hedefimiz, halkımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmesini sağlamak. Denetimlerimizle, vatandaşlarımızın yasaların belirlediği kurallara göre işletmecilik yapan, hijyen kurallarına uyan işyerlerinden alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemseyen denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

Başkan Örki, kurban bayramı öncesinde hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar dışında, cadde ve sokak aralarında alım satımların yapılmaması için gerekli denetimlerin bayram sonuna kadar sürdürüleceğini ve ayrıca kurban kesim yerleri dışında kesim yapanlara da cezai işlem uygulanacağını belirterek, kurbanlık hayvanların kaçması ihtimaline karşı ekip oluşturulduğunu bildirdi. Başkan Örki, Pamukkale Zabıta ekibinin, bayram süresince ilçe halkının her türlü şikâyet ve talepleri için hazır bekleyerek, vatandaşların ekiplere belediyeye ait hattan ulaşabileceğini söyleyerek, “Kurban Bayramı hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık. Halkımızın bayramı gönül rahatlığı içinde geçirmeleri temennisiyle, tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum” dedi.