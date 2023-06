Pamukkale'de kurban kesim yerleri belirlendi

Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmesi çalışmalarını tamamladı. Pamukkale ilçesinde, 5 noktada küçükbaş, 1 noktada da büyükbaş hayvanlar için oluşturulan kurban kesim yerlerinde tüm önlemler alındı.

Pamukkale Belediyesi, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da halkın güvenli bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri ve gönül rahatlığı ile bayram geçirebilmeleri adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi tüm önlemlerin alınarak, kurban kesim yerlerinin belirlendiği ifade edildi. Buna göre; ilçede küçükbaş hayvanlar için kurban kesim noktaları Ulu Cami yanındaki eski halin olduğu alan, Kuşpınar Mahallesi Pazar Yeri, İncilipınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Dokuzkavaklar Merkezefendi Kuran Kursu Bahçesi, Anafartalar Kapalı Pazar Yeri; Büyükbaş hayvanlar için ise Akhan Mahallesi Çayır Mevkii Duranlar Mezbahanesi olacak.

Tüm önlemler günler öncesinden alındı

Pamukkale Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satışlarının yasaya uygun şekilde yapılması adına yaptığı denetimlerini bayram süresince devam ettirecek. Kurban kesim yerlerinde gerekli tedbirleri alan Pamukkale Belediyesi, kesimlerin İslami usullere uygun bir şekilde yapılması noktasından hassasiyet göstererek vatandaşlara kolaylık sağlayacak, etlerini koyabileceği, atıkları atabileceği iki ayrı cins poşet temin edilmesi ve kesim yerlerinde ihtiyaç olunan çengel, kompresör, ip, hortum, elektrik, çadır, masa, sandalye vb. ihtiyaç malzemeleri de hazır bulunduracak.

Pamukkale'de özel ekipler vatandaşa yardımcı olacak

Kurban Bayramı hazırlıklarına günler öncesinden başlayan Pamukkale Belediyesi, kurban kesim yerlerinde ücretsiz çay ve çeşitli ikramlarda bulunarak, ihtiyacı olanlar için bir araç vatandaşlara eve hizmet konusunda yardımcı olacak. Bayram için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan Pamukkale Belediyesi, 14 mahallede kurban kesimi sonrasında kurban atıklarının bertaraf edilmesi için 30 adet kuyu açtı. Pamukkale Belediyesi veterineri tüm kesim noktalarında kurbanlık hayvanların kontrollerini yapacak ve belediye temizlik ekipleri, ilçedeki tüm kesim noktalarında hazırda bekleyerek, vatandaşların sağlıklı bir ortamda kesim yapmalarını sağlayacak. Bayram öncesinden başlayan dezenfekte işlemleri bayram sonrasına kadar sürdürülerek, havaların ısınmasıyla beraber sinek ve bakteri oluşumun önüne geçecek. Kurbanlık hayvanların kaçması ihtimaline karşı oluşturulan belediye ekip hali hazırda gelecek ihbarları değerlendirerek vatandaşlara yardımcı olacak. Ayrıca, 444 9 220 numaralı hat her zaman olduğu gibi bayramda da aranabilecek. Bayram boyunca Pamukkale halkının huzurlu bir bayram geçirilmesi için her zaman oluğu gibi bayramda da vatandaşların yanında olacak olan Pamukkale Belediyesi, her türlü şikâyet ve talepler doğrultusunda belediye ekiplerini anında ilgili noktalara yönlendirecek.