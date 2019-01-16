Pamukkale'de "Müzelerde Selfie Günü" kutlandı

Denizli'nin dünyaca ünlü kültür mirası Pamukkale'de ‘Müzede Selfie Günü' yapıldı. Başta Hierapolis Antik Kenti'ndeki Arkeoloji Müzesi olmak üzere antik kent ve travertenleri gezen turistler selfie çekip renkli görüntüler oluşturdu.

Kültürel mirası daha geniş kitlelere yaymak amacıyla dünyanın 30 ülkesinde katlanan 6 Ocak 'Müzede Selfie Günü', UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de de kutlandı. Antik kenti ve travertenleri gezmek için Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan Arkeoloji Müzesi'ndeki tarihi eserler hakkında bilgi alıp burada esirlerle bol bol fotoğraf ve selfie çekerek sosyal medyada paylaştı. Tüm dünyada ortak bir zamanda kutlanan 16 Ocak Müzede Selfie Günü'nün Pamukkale'de de renkli bir şekilde kutlandığını aktaran Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, “Biz misafirlerimizle beraber selfie çektirdik. İnanıyoruz ki, çekilen selfieler tüm dünyada olduğu gibi Pamukkale'de de büyük bir etki bırakacak ve gelen misafir sayısını da arttıracak” dedi.

“Bu tür etkinliklerde giriş ücretsiz olmalı”

Etkinliğin vatandaşlara ücretsiz olması gerektiğini aktaran Başkan Şen, ücretsiz olması durumunda etki alanının büyüyeceğini ifade ederek, “Bu etkinlik keşke vatandaşlarımıza ücretsiz olsaydı o zaman etki alanı daha da büyürdü. Ama bundan sonra ki dönemde bu yapılabilir, özellikle Dünya Müzeler Günü'nde de bu etkinliğin vatandaşlarımıza ücretsiz yapılmasıyla ören yeri ve müzelerin daha etkin bir şekilde tanıtımı da sağlanabilir. Çünkü sosyal medyanın oldukça güçlü bir etkisi var, bundan bölge olarak da büyük bir şekilde faydalanıyoruz” diye konuştu.

“Pamukkale özlenen günlere geri dönüyor”

Başkan Şen, 2019 yılında Pamukkale'de 3 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirterek, “Pamukkale özlenen günlere geri dönüyor. Özellikle 2018 yılında 2 milyon 100 bin ziyaretçi sayısıyla Türkiye ortalamasının çok üzerinde ziyaretçi aldı. Yaklaşık yüzde 39'luk bir ziyaretçi artışını karşıladı Pamukkale. Biz 2019 yılında bu sayının 3 milyona yaklaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.