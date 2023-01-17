Pamukkale'de öğrenciler için yarıyıl etkinlikleri başlıyor

Pamukkale Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yılda 6-10 yaş grubunda yer alan çocukların katılabileceği ‘Sömestir Etkinlikleri' düzenliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu yarıyıl tatilinde çocuklarımıza yoğun bir ders programı ardından, eğlenceli bir tatil yaşatmak istiyoruz” dedi.

Eğitime özel önem veren Pamukkale Belediyesi, bu yarıyıl tatilinde de geçen yıl olduğu gibi “Sömestir Etkinlikleri” düzenliyor. Çocukları bu sömestir tatilinde dopdolu ve eğlenceli 2 hafta bekliyor. Çocuklar bu süre içinde hem aileleriyle birlikte eğlenecek hem de okul yorgunluğunu atacak. “Pamukkale Belediyesi Sömestir Etkinlikleri” adıyla yarıyıl tatilinin başladığı 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenen programda 6-10 yaş arası çocuklar için eğlenceli etkinlikler hazırlandı. Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binası'nda 10.00-12.00 saatleri arasında, Aktepe Sosyal Tesisleri'nde 13.00–15.00 saatleri arasında eğlenceli ve bilgilendirici aktiviteler gerçekleştirilecek. Sömestir etkinlikleri çerçevesince satranç, mangala, 9 taş, akıllı bardaklar, reversi, skippity, look look, q bitz, tik tak bomm, abalone oyunlarını kapsayan Zeka Oyunları Atölyesi, jenga, langırt oyunlarını kapsayan Oyun Atölyesi, kokulu taş boyama, ebru-ip baskı, bileklik yapımı, boyama kitabı boyama, mandala içeren el sanatları atölyesi ve film atölyesi olmak üzere 4 farklı atölye hazırlandı. Çocuklar bu atölyelerde hem becerilerini geliştirecek hem de eğlenme fırsatı bulacaklar. Pamukkale Belediyesince yarıyıl tatilinde açılacak olan “Sömestir Etkinlikleri”ne başvurular internet üzerinden yapılacak.

Çocukların mutluluğu önemli

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 6-10 yaş grubundaki tüm çocukları Pamukkale Belediyesi Sömestir Etkinliklerine beklediklerini ifade ederek, “Çocuklarımızın yarıyıl tatilini eğlenceli ve farklı bir şekilde geçirmeleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Sömestir Etkinlikleri'ni bu yıl da gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız yoğun bir ders programı ardından, eğlenirken öğrenmeye devam edecekler. Amacımız ilçemizde yaşayan herkesin olduğu gibi çocuklarımızın da mutluluğunu sağlamak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yarıyıl tatillerini eğlenceli ve dolu dolu geçirmesi için düzenlediğimiz etkinliklere tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.