Pamukkale'de okul müdürleri iftar sofrasında buluştu

Denizli'de Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ramazan ayı nedeniyle düzenlediği iftar programı, İlçe Kaymakamı Uğur Bulut ile ilçe genelindeki okul müdürlerini bir araya getirdi.

Program öncesi konuşan Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, öğretmenlere seslenerek geleceğimizin büyüğü çocuklarımıza daha da fazla sahip çıkalım. Gerçekten artık öğretmenlerimizin hepsi kendi alanında birer marka. Birçoğu yüksek lisans ve doktorasını yapan arkadaşlarımız okullarımızda birbiriyle eğitimde yarışır nitelikte öğretmenlere sahibiz. Ondan dolayı da hepsini buradan kucak dolusu selamlar saygılar gönderiyorum. Bütün bu güzellikler içerisinde eldeki hamurumuz çocuklarımıza lütfen daha fazla sahip çıkarak sonra da eğitim düzeyini yükselterek onlara iyi bir gelecek hazırlayalım” diye konuştu.

Programa katılan Pamukkale İlçe Kaymakamı Uğur Bulut ise öğretmen ve okul yöneticilerinin bundan sonraki hedefinin daha başarılı bir ilçeyi inşa etmek olduğunu kaydetti. Pamukkale'de göreve başladığından beri her hafta Perşembe günleri ilçe müdürleriyle beraber mahalle ve okul ziyaretleri yaptıklarını, bugüne kadar 36 mahalle ve 41 okulu ziyaret ettiklerini belirten Bulut, okul ve kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Pamukkale ilçesinde başarının daha da arttırılmasının en önemli amaçlarından birisi olduğunu belirten Bulut, ilçede görevli yönetici ve öğretmenlerle, öğrencilerin motivasyonlarının yüksek tutulması, eğitim ortamlarının sevgi, saygı, disiplin ve hoşgörü temelinde, pozitif atmosferde tutulmasının başarıyı attırmada büyük önem arz ettiğini ifade etti. Bulut, “Bu nedenle okullarında başarıyı arttıran, fark oluşturan proje ve etkinlikleriyle öne çıkan yönetici, öğretmen ve okul çalışanlarını başarı belgesiyle taltif ediyoruz. İlçemizde Teknofest, Erasmus, e+winning gibi projelerin yanında patent ,tescil, faydalı model gibi çalışmalarıyla dikkat çeken bir artış var. Bu da bizleri sevindiriyor. Pandemi sürecinde hükümet, bakanlık, valilik ve il müdürlüğümüz okullara ve öğrencilere çok büyük destek sağladı. Sivil toplum örgütleri, belediyemiz ve hayırseverlerimizinde eğitim ortamlarına ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik önemli fedakarlıklar yaptılar kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Bundan sonraki hedefiniz daha başarılı ilçe”

Eğitimdeki başarıyı artırabilmek adına çalışmaların aralıksız devam edeceğine işaret eden Kaymakam Bulut, “Bundan sonra hedefiniz daha da başarılı bir ilçe olabilmektir.Bunu da gerçekleştirecek olan kadroların başında sizler varsınız. Göreviniz çok kutsal ve çok önemli, sorumluluğunuzun sınırı yok. Toplumu ayakta tutan, geliştiren ve yücelten mimarların başında öğretmenler vardır. Öğretmenlerin moral ve motivasyonunu ne kadar diri tutarsak başarıya o kadar kolay ulaşırız. Bu konuda da en büyük görev siz değerli okul yöneticilerine düşüyor.Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonrada görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Başarıya giden yolda her zaman yanınızdayım. Hepinizin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum " diyerek başarı ve üstün başarı belgesi alan yöneticilerin belgelerini takdim etti.