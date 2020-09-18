Pamukkale'de okullar dezenfekte edildi

sınıf öğrencileri için okulları dezenfekte etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bakanlığımızın 21 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin yüzyüze eğitime başlayacağını açıklaması üzerine, ilçemizdeki 67 anaokulu ve ilköğretim okulumuzu dezenfekte ettik” dedi.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında yerel yönetim olarak ilçe genelinde düzenli olarak dezenfekte işlemlerini yapan Pamukkale Belediyesi, okulların yeniden açılma kararı alınmasından sonra gerekli çalışmaları yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü anaokulu ve 1. Sınıflar için okulların açılmasını kararlaştırdı. Bu karardan sonra Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki anaokulu ve ilköğretim okullarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Toplam 67 okulda yapılan çalışmalar çerçevesinde okulların sınıfları başta olmak üzere ortak kullanım alanları dezenfekte edilerek öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders görmeleri için hazır hale getirildi.

“Okullarımız dezenfekte edildi”

İlk günden bu yana Pamukkale ilçesinde önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halkımızın sağlığının korunması, normalleşme sürecinde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamadan iç rahatlığı ile sosyal yaşantılarını sürdürmeleri noktasında temasın yoğun olduğu, virüsün bulaşma ihtimalinin olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Korona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana 7 gün 24 saat esasıyla halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Kamu binaları başta olmak üzere ilçemizdeki hemen her noktada dezenfekte işlemleri yaptık. Halkımızın sağlığı için gereken ne tedbir varsa aldık. Kısa süre önce yapılan LGS ve ÖSYM gibi sınavlar öncesinde okullarımızı baştan aşağı dezenfekte etmiştik. Temasın yoğun olduğu duraklar, parklar ve ibadethaneler gibi alanlarda da dezenfekte çalışmalarımızı düzenli aralıklarla sürdürüyoruz. Bu hafta da, ilçemiz sınırları içerisindeki 67 anaokulu ve ilköğretim okulumuzun bahçeleri, sınıfları, koridorları ve lavaboları ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi” dedi.

“Miniklerimizin heyecanını paylaşıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 21 Eylül'de okulla tanışacak olan miniklerin heyecanını paylaştıklarını ifade ederek, “Bakanlıklarımız, bilim kurulunun tavsiyesi ile korona virüs salgını sebebiyle okullarımızın kademeli olarak açılmasına karar verdi. Okulla ilk defa tanışacak olan miniklerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Ailelerimizin endişelerini anlıyoruz. Ama şunu unutmayalım ki, kurallara uyduğumuz takdirde, bu salgını hep birlikte atlatacağız. Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya ve el hijyenine dikkat edelim” ifadelerini kullandı.