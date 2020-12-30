Pamukkale'de pazarların günü değişti

Pamukkale Belediyesi, Hafta sonunda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pazarların günlerini değiştirdi. Bu hafta 31 Aralık Perşembe günü başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günü uygulanacak. Pamukkale Belediyesi bu süreçte açılması gereken pazarların günlerini yeniden belirledi. Buna göre 1 Ocak 2021 Cuma günü açılması gereken Anafartalar, Kayıhan, Akköy, Güzelpınar, Akdere, Gözler, Korucuk ve Belenardıç pazarları 31 Aralık Perşembe günü açılacak. Normalde 2 Ocak 2021 Cumartesi günü açılması gereken Fatih, Dokuzkavaklar, Kuruçay, Zeytinköy, Güzelköy ve Kocadere pazarları da 31 Aralık Perşembe günü kurulacak. Yine 3 Ocak 2021 Pazar günü açılması gereken Bağbaşı, Pelitlibağ, Pınarkent ve Karakova pazarları da 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açık olacak.