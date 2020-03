Pamukkale'de 'Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş Güvenliği' eğitimi

Pamukkale Belediyesi sınırlarında yer alan için KOBİ'lere yönelik başlattığı ve 6 aydır devam eden eğitim çalışmalarına devam etti. Çalışmalar kapsamında Pamukkale Belediye Meclis Salonu'nda Denizli Esnaf Odaları üyeleri ile ilçe genelinde faaliyetlerine devam eden esnaflara yönelik afet acil eylem planı konulu “Sağlam KOBİ Afetlere Hazırlık ve İş Sürekliliği” adıyla eğitim düzenledi. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'nin de katıldığı eğitimde Sağlam KOBİ Proje Yöneticisi Rüya Kaya, afet acil eylem planı konusunda detaylı bilgiler verdi. Sağlam KOBİ projesinin Van depreminden sonra ortaya çıktığını belirten Kaya, “Sağlam KOBİ Projesi 2013 yılında başladı. Sadece deprem değil sel, heyelan hatta iş yerindeki grev bile KOBİ için afet sayılabilir. Önemli olan beklenilmedik durumda nelerin yapılması gerektiğinin bilinmesi. Bu konuda 25 ilde 100'den fazla eğitim düzenledik. Ülkemizde 3 milyondan fazla KOBİ var. KOBİ ekonominin bel kemiğidir. KOBİ'ler afetlere ne kadar dayanıklı olursa o ülke o kadar güçlü olur. Biz de beklenmedik durumlar oluşturan afetlerde neler yapılması gerektiğini bu eğitimlerle sizlere iletmiş oluyoruz” dedi.

Esnaflara yangın tüpü desteği

Esnafların afet konusunda hazır olması gerektiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Afetin ne zaman meydana geleceği belli olmaz. O nedenle her türlü afete hazır olmak gerekiyor. Biz Pamukkale Belediyesi olarak eğitimlere katılan firmalarımız arasında yer alan ve maddi sıkıntı içinde bulunan esnaflarımızın bir bölümüne yangın söndürme tüpü sağlama konusunda çalışmalar yapacağız. Çünkü yangın her an başımıza gelebilecek bir afettir. Buna hazırlıklı olmak gerekir. Ayrıca afetlerle ilgili ‘Afet Eğitim Merkezi' projesi düşüncemiz var. Buraya ilk ve ortaokulda yer alan çocuklarımızı getirerek deprem ve yangın başta olmak üzere doğal afetler anında nelerin yapılması gerektiğini öğrenmelerini sağlayacağız. Pamukkale Belediyesi olarak her kesimin olduğu gibi esnaflarımızın da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.