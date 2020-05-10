Pamukkale'de şehit annelerine büyük vefa

Denizli Pamukkale Belediyesi, Anneler Günü'nde şehitlerin emanetleri olan annelerini unutmadı. 70 şehit annesine Anneler Günü çiçeği ulaştırılırken, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gözler'de yaşayan 101 yaşındaki Meryem Karet'i ziyaret etti.

Pamukkale Belediyesi yine gönüllere dokundu. Annelerin bu özel gününde Pamukkale Belediyesi şehit anneleri, kadın muhtarlar ve yaşlıları unutmadı. Pamukkale Belediyesi evlatlarını vatana şehit olarak veren annelerin bu özel günlerinde yanlarında oldu. 70'e yakın şehit annesi Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından ziyaret edilerek, anneler günü çiçeği verildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu yılın Mar ayında İdlib'de şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın annesi Gülseren Akman'ı ziyaret ederek, anneler gününü kutladı. Pamukkale Belediyesi, ilçede görev yapan kadın muhtarları da unutmadı. Ekipler tüm kadın muhtarları tek tek ziyaret ederek, bu güne özel çiçek ve hediyeleri teslim etti.

Başkan Örki, 101 yaşındaki Meryem Teyzeyi ziyaret etti

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Anneler Günü'nde önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Gözler mahallesinde yaşayan 101 yaşındaki Meryem Karet'i ziyaret etti. 1919 yılında doğan ve 8 çocuk 40 torun sahibi Meryem Karet ve görme engelli 60 yaşındaki kızı Ayşe Karet'in anneler gününü kutlayan Başkan Örki, anne-kıza çiçek ve çikolata hediye ederek gönüllerini aldı.