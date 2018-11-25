Pamukkale'de şenlikler devam ediyor

Pamukkale Belediyesi'nin organize ettiği “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği bu hafta sonu Gözler ve Zeytinköy mahallelerinde yapıldı. Gözler mahallesinde Gözler İlkokulu bahçesinde kurulan şenlik alanı, Zeytinköy mahallesinde de Ticaret Borsası İlkokulu bahçesine kuruldu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de Zeytinköy'de yapılan şenliğe katılarak çocuklarla birlikte eğlendi. Minikleri Osmanlı Macunu, limonata ve pamuk şeker ikram eden Başkan Gürlesin'e çocuklar büyük ilgi gösterdi. Başkan Gürlesin, şenlik alanlarında çocukların gönüllerinde eğlendiğini belirterek, “Çocuklarımızla birlikte bizlerde eğleniyoruz. Çocuklarımız için özel hazırlanan çocuk oyun gruplarının yanı sıra, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunların bulunduğu çocuk şenliklerimize katılım oldukça yoğun oluyor. Hava şartları izin verdiği sürece çocuk şenliklerimiz devam edecek” dedi.