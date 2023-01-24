Pamukkale'de sömestir çok farklı yaşanıyor

2 hafta boyunca devam edecek olan etkinliklerde çocuklar, yoğun geçen 2022-2023 eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu atacak.

Eğitime özel önem veren Pamukkale Belediyesi, bu yarıyıl tatilinde çocukların eğlenceli bir tatil geçirmesi için çeşitli etkinlikler hazırladı. 6-10 yaş arası çocuklar için “Pamukkale Belediyesi Sömestir Etkinlikleri” adıyla düzenlenen programda çocuklar eğlenceli atölyelerde eğlenirken, öğrenecekler. 23 Ocak'ta başlayan ve sömestir tatili döneminde 3 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek olan “Pamukkale Belediyesi Sömestir Etkinlikleri”ne katılım oldukça yoğun. Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binası'nda 10.00-12.00 saatleri arasında, Aktepe Sosyal Tesisleri'nde 13.00-15.00 saatleri arasında eğlenceli ve bilgilendirici aktiviteler gerçekleştiriliyor. Çocuklar, Satranç, Mangala, 9 taş, Akıllı Bardaklar, Reversi, Skippity, Look Look, Q Bitz, Tik Tak Bomm ve Abalone gibi zeka oyunları, Jenga ve Langırt'ın yer aldığı oyun atölyesinde güzel vakitler geçirecekler. Kokulu Taş Boyama, Ebru - İp Baskı, Bileklik yapımı, kitap boyama ve mandalanın yer aldığı el sanatları etkinliklerinin yanı sıra minikler için sinema etkinliği de düzenleniyor. Çocuklara çeşitli ikramlar da yapılıyor.

Çocuklardan başkan Örki'ye büyük ilgi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Aktepe Sosyal Tesisleri'nde etkinliğe katılan çocuklarla bir araya geldi. Miniklerle tek tek ilgilenen Başkan Örki'ye minikler büyük ilgi gösterdi. Çocuklarla etkinliklere katılan Başkan Örki, miniklerin yüzünün gülmesinden dolayı oldukça mutluydu. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlandığını ve sömestir tatilinin başladığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlk dönemde çocuklarımız çok çalışıp yoruldular. Elbette tatil onların en büyük hakkı. Biz de bu tatilde hem anne ve babalara hem de çocuklara güzel anılar biriktirebilmeleri fırsatı vermek istedik. Şuan itibariyle Pamukkale Belediyemizin hem Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ek binasında hem de Aktepe'de bulunan muhteşem Aktepe Sosyal Tesisleri'nde çeşitlik etkinlikler başlattık. Bu iki hizmet binamızda çocuklarımıza yönelik çeşitli eğitici onları düşündüren aynı zamanda eğlendiren, güldüren, spor yaptıran çeşitli etkinliklere imza atıyoruz. Tatil boyunca her gün bu etkinliklerimiz gerçekleşecek. Hem Aktepe Sosyal tesislerimizde hem de Atatürk Caddesi üzerindeki binalarımız için şuan itibariyle binden fazla çocuğumuz kayıt yaptırmış durumda. Tabi ki etkinliklerimiz bunlarla kısıtlı olmayacak. Burada çeşitli atölyelerimiz var ama bunun yanında sanatsal etkinlikler, müziksel etkinlikler, sinema etkinlikleriyle harmanlanmış çok güzel bir tatil sezonu geçireceğiz. 13 yaş grubu içinde 1-3 Şubat 2023 tarihleri arasında bir futbol turnuvası düzenliyoruz. Bu çocuklarımızı daha profesyonel anlamda sporla da iç içe olmalarını sağlayacak şekilde bir turnuvada buluşturmayı düşünüyoruz. Bu etkinliğimiz de FİFA standartlarında zemine sahip olan Akvadi Stadı'nda gerçekleşecek. Bunun için kayıtlar devam ediyor” dedi.