Pamukkale'de ‘Sosyal Market' 5 bin kişiye ulaştı

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in sosyal belediyecilik alanında yaptığı en büyük projelerinden biri olan ve 2015 yılında kurulan ‘Sosyal Market Derneği'nin üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Gürlesin, Sosyal Market aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 5 bin vatandaşa ulaştıklarını ve incelemeler sonrasında yaklaşık bin 500 haneye destek olduklarını belirtti.

Başkan Gürlesin, Gıda Bankacılığı kapsamında kurulan Pamukkale Sosyal Market Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara “Sosyal Market” hizmetini 2016 yılından bu yana vermeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi'nin en iddialı projelerinden biri olan “Sosyal Market” ile İlçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşılarak, gönüllere dokunuldu. Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi Sosyal Market Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kaya, Meclis Üyesi Alpaslan Albay, iş adamı Ali Alaybeyoğlu, Pelitlibağ Mahalle Muhtarı Mesut Ünal, iş adamı Muharrem Özen, iş adamı Ahmet Atıcı, iş adamı Mehmet Öztürk ve Mali Müşavir Kemal Çelik ile bir araya gelerek değerlendirmeler de bulundu.

“Sosyal Market ile gönüllere dokunduk”

Eğitimden, sağlığa, güvenlikten, sosyal belediyeciliğe her alanda öncülük eden Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Sosyal Market ile Denizli'de bir ilki gerçekleştirerek, ihtiyaç sahibi ailelerin gönüllerine dokundu. Başkan Gürlesin, Sosyal Market aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 5 bin vatandaşa ulaştıklarını ve incelemeler sonrasında yaklaşık bin 500 haneye destek olduklarını bildirdi. “Amacımız, vatandaşlarımızın derdine bir nebze de olsa derman olabilmekti, derdiyle dertlenebilmekti” diyen Başkan Gürlesin, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin bu yıl dördüncüsü düzenlenen geleneksel proje yarışmasında, Pamukkale Belediyesi Sosyal Market'in 24 belediyenin 83 projesi arasında Sosyo Kültürel Belediyecilik kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldüğünü de ifade etti. Başkan Gürlesin, “Sosyal Market'te para geçmiyor. Her ay düzenli olarak yüklenen 1000 puanla vatandaşlarımız neye ihtiyacı varsa onu alabiliyor. Bugüne kadar sosyal belediyecilikte birçok belediyede bulunmayan bir proje olan Sosyal Market ile ilçe halkımızın gönüllerine dokunduk. Sosyal Market ile emeğimizin karşılık bulduğunu, marketimizden elleri dolu, yüzleri gülen vatandaşlarımızı gördükçe anladık. Gülen yüzlerle birlikte bizde mutlu olduk. Yaptığımızın işin doğruluğunu gördük. Bu noktada da hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında gönül köprüsü kurduk. Ayrıca sadece gelen bağışlarla değil belediyemiz tarafından da oluşturulan bir bütçe ile sosyal marketimize yine gıda bankacılığı kapsamında destek olduk” diye konuştu.