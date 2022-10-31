Pamukkale'de sporla dolu Cumhuriyet Bayramı yaşandı

Pamukkale Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı spor etkinlikleriyle yoğun olarak geçirdi. Ayak tenisi, futbol, masa tenisi ve dart turnuvaları düzenlenirken, Pamukkale Belediyesporlu sporcular taekwondo ile güreş müsabakalarında dereceler elde etti.

Pamukkale Belediyesi, Türkiye'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak çeşitli spor branşlarında etkinlikler düzenledi. Kınıklı Stadı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ayak Tenisi Turnuvasında heyecan oldukça yüksekti. 23 takımın katılımı ile yapılan müsabakalarda kadınlar kategorisinde Horozkentspor 1 takımı birinci olurken, Horozkentspor 2 takımı ikinci ve PAÜ MRS Kramponlar takımı ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise Denizli1 takımı birinci, Üçyüz Gayrimekul ikinci, Kartalgücü üçüncülüğü ve PAÜ 20 takımı ise dördüncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Aktepe sosyal tesisleri spor etkinliklerine sahne oldu

Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri, bu hafta sonunda 2 spor etkinliğine sahne oldu. “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi ve Dart Turnuvası” adıyla yapılan etkinliğe ilgi büyüktü. 12 kadın sporcunun katıldığı dartta birinciliği Saadet Aydınalın kazanırken, Fatmagül Çelik ikinci, Sümeyye Acun ve Fatma Yılmaz üçüncülüğü paylaştı. Erkeklerde ise Harun Salih Turgut birinci, Mehmet Ali Tane ikinci, Cevdet Murat Özçelik üçüncü ve Mehmet Ali Işık dördüncü oldu. Aktepe Sosyal Tesisleri'ndeki bir diğer etkinlik ise masa tenisinde oldu. 36 sporcunun katıldığı masa tenisi turnuvasında küçük erkekler, yıldız erkekler, genç erkekler, genç kadınlar, büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorisinde heyecan yaşandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Akköy stadı futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı

Pamukkale Belediyesi'nin kısa bir süre önce hizmete sunduğu Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası etkinliği düzenlendi. Toplam 46 takımın katıldığı ve 8-9-10 ve 11 yaş grubu sporcular mücadele etti. 10 takımın yer aldığı 2011 yaş grubunda Çamlıkspor şampiyon olurken, Altınyıldız ikinci ve Orka Akademi üçüncü oldu. 2012 yaş grubu sporcularının yer aldığı ve 16 takımın mücadele ettiği grupta Fenerbahçe şampiyon olurken, Altınordu ikinci ve Beşiktaş ise üçüncülüğü elde etti. 15 takımın yer aldığı ve 2013 doğumluların sahaya çıktığı kategoride Fenerbahçe birinci, Altınordu ikinci ve Başakşehir ise üçüncü olurken, 5 takımın yer aldığı 2014 doğumlu sporcuların bulunduğu grupta Orka Akademi şampiyon, Altınyıldız ikinci Denizli Bereketli SK ise üçüncü olmayı başardı. 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası'nda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Pamukkale Belediyesporlu sporcular madalyalar kazandı

Öte yandan Pamukkale Belediyesporlu sporcular çeşitli turnuvalarda boy gösterdi. “İller Arası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo Turnuvası” Sarayköy'de yapıldı. 400'e yakın sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada 57 kilogram minikler kategorisinde yarışan Pamukkale Belediyesporlu Nihan Çiçek 3.ncü olarak gümüş madalya kazandı. Sarayköy Belediyesi tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Güreş Müsabakaları”nda Pamukkale Belediyesporlu sporcular, toplamda 13 madalya kazanarak takım halinde 2.nci oldu. 26 kg'da Enes Kepenek, 30 kg'da Hakan Yiğit Bulut, 34 kg'da Eray Özcan ve 48 kg'da Semih Gün birinci olarak altın madalya kazandı.30 kg'da Göktuğ Aziz, 38 kg'da Yahya Sönmez, 44 kg'da Ali Bakan, 52 kg'da Ali Rıza Akraman ve 65 kg'da Osman Şimşek ikinci olurken, 30 kg'de Mustafa Yurt, 34 kg'da Hüseyin Umut Alver ve Cumhur Abay ve 52 kg'da Furkan Akhoy üçüncülüğü elde ettiler.