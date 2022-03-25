Pamukkale'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 5 bin çöp konteyneri, 800 bayat ekmek kutusu, 28 atık getirme merkezi ve 30 çöp toplama aracını düzenli olarak temizliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Tek amacımız Pamukkale'yi daha mutlu insanların yaşadığı bir ilçe haline getirmek” dedi.

Pamukkale Belediyesi, “Daha temiz bir Pamukkale için” sloganıyla ilçede temizlik çalışmalarını yoğun mesai harcayarak sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz bir çevre için, katı atık toplama, cadde ve sokak süpürme, pazar yerlerinin temizliği, ambalaj atıklarının toplanması, bitkisel atık yağların toplanması, çöp ev temizliği, yol kenarı ve boş arsalarda ot biçme hizmeti ve bu gibi birçok hizmeti yerine getiriyor. Bunun yanında bayat ekmek kutuları, çöp konteynerleri ve atık toplama merkezlerini de düzenli olarak temizliyor. Uzman personel kadrosu ve dev filosu ile yoğun bir şekilde çalışan temizlik ekipleri, vatandaşlardan gelen istek ve taleplere de hızlıca cevap veriyor.

“Daha temiz bir Pamukkale için”

Ekipler, ilçe genelinde bulunan 5 bine yakın çöp konteyneri, 800 ekmek kutusu, 28 atık getirme merkezi ve 30 çöp toplama aracını düzenli olarak temizleyerek, dezenfekte ediyor. Çevre konusuna büyük önem veren Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz yıldan bu yana “Koku önleme sistemi” adıyla hizmete sunduğu uygulaması ile çöp toplama kamyonları ve çöp konteynerlerinden kötü koku yerine turunç kokusu yayılıyor. Pamukkale ilçesinin her bir köşesinden tertemiz kokuların yayılması için büyük gayret sarf eden Pamukkale Belediyesi Temizlik ekipleri, yaz-kış demeden 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını aksatmadan yürütüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, temizlik hizmetinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu, “Daha temiz bir Pamukkale için” sloganıyla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Bizim için temizlik çok önemli. Ekiplerimiz mesai gözetmeden ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Rutin işlemlerin yanında çöp konteynerleri, bayat ekmek toplama kutuları ve geri dönüşüm kutuları düzenli olarak özel araçlar ve ürünlerle temizleniyor. Yaz kış demeden Pamukkale'mizin her bir köşesini düzenli olarak temizleyen ekiplerimiz, bahar aylarına geçiş sürecinde rutin çalışmalarına hız verdiler. Tek amacımız Pamukkale'yi daha mutlu insanların yaşadığı bir ilçe haline getirmek. Bunun için başta temizlik olmak üzere tüm birimlerimizle vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.