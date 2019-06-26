Pamukkale'de ücretsiz İngilizce kursu kayıtları başladı

Kurslar kapsamında Pamukkale Belediyesi'nden 25-45 yaş arası yetişkinlere İngilizce öğrenme fırsatı sunuyor.

Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenecek ve yaz döneminde 2 ay sürecek olan ücretsiz İngilizce kursuna başvurular başladı. 25 Haziran-30 Haziran 2019 tarihleri arasında devam edecek başvurularda 40 kişilik kontenjan dolduğunda kayıtlar sona erecek. Kurslar hafta içinde gerçekleşecek ve devam zorunluluğu bulunacak. Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe günleri 18.00-21.00 saatleri arasında 40 kişiden oluşan sınıfa İngilizce dil eğitimi verilecek. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarı olanlara sertifika verilecek.

Kendini yetiştirmek isteyen her yaştan vatandaş için öğrenmenin yaşı, zamanı olmadığını dile getiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geleceğe bakarken sadece çocuklarımızı, gençlerimizi değil, kendini yetiştirmeye hazır tüm vatandaşlarımızı görüyoruz ve bu noktada projelerimizi hazırlıyoruz. Yetişkin grubuna giren 25-45 yaş vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz ücretsiz İngilizce kurslarımıza başvurular belediyemizin www.pamukkale.bel.tr adresinden yapılabilecek. Temmuz ayında başlayacak olan kurs Ağustos ayı sonunda tamamlanacak. Kendini İngilizce ile geliştirmek isteyen vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.