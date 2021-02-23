Pamukkale'de ücretsiz kurslar devam ediyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Vatandaşlarımızdan yoğun bir talep vardı. Korona virüsle mücadele kapsamında ara verdiğimiz kurslarımıza gerekli tedbirleri alarak devam ediyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi tarafından yaz ve kış olmak üzere 2 dönem şeklinde açılan ücretsiz kurslarda pandemi kuralları titizlikle uygulanarak tekrar açıldı. 13 Kasım 2020 tarihinde başlatılan kış dönemi kurslarına korona virüs tedbirleri çerçevesinde 1 hafta sonra ara verilmişti. Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile düzenlenen kurslar, Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binası, Fatih Kapalı Pazar yeri, Dokuzkavaklar Mahallesi Zeybek Cami alt katında düzenlenirken, korona virüs tedbirleri alınarak açılan kurslara, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar katılamıyor. Hafta içindeki tüm kurslar saat 20.00'ye kadar tamamlanıyor. Yeniden açılan kurslarda katılımcılara halk oyunları, ahşap boyama, diksiyon, sunuculuk ve spikerlik, biçki dikiş giyim teknolojileri, kadınlar için el sanatları, ipek böceği kozasından çiçek yapımı, bağlama, işaret dili, iğne oyası dersleri korona virüs önlemlerinin alındığı sınıflarda veriliyor.

“Hobimi geliştirmek adına biçki dikiş giyim teknolojileri kursunu tercih ettim”

Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği kadın el sanatları kursuna katılan emekli hemşire Nevin Sayım, kadınlara yönelik bu tarz kursların faydalı olduğunu belirterek, Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür etti. Biçki dikiş kursiyerlerinden Avukat Merve Kaftan Yılmaz ise kısa bir süre önce İstanbul'dan Denizli'ye taşındığını belirterek, “Denizli'ye geldiğimde aradığım her şeyi bulabilir miyim acaba diye düşüncelerim vardı. Taşındıktan kısa bir süre sonra Pamukkale Belediyesi'nin açtığı kurslardan haberdar oldum. Belediyemizin her alanda kurs açtığını gördüm. Meslek edindirme anlamında çok güzel işler yapılıyor. Çok da mutlu oldum. Kendim de hobimi geliştirmek adına biçki dikiş giyim teknolojileri kursunu tercih ettim. Pamukkale Belediyesi'nin vatandaşlara bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kurslarımız vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor”

Vatandaşların heyecanla açılmasını bekledikleri ücretsiz kurslarda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Ara verdiğimiz kurslarımızı korona virüs önlemleri alarak devam ediyoruz. Kurslarımız vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Pandemi sürecinde vatandaşlarımız evlerinde kalarak salgınla mücadeleye destek verdiler. Normalleşme sürecine geçmeye çok az kalmışken, bilim kurulunun ön gördüğü, belirttiği tüm kurallara uyarak kurslarımızı kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Kurslarımızda en ince ayrıntısına kadar tedbirlerimizi alıyoruz ki, evimizde kalarak verdiğimiz destek boşa gitmesin. Maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyularak açtığımız Pamukkale Belediyesi Kış Dönemi kurslarımızın hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.