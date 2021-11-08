Pamukkale'de üst yapı çalışmaları başladı

Aktepe mahallesinde devam eden üstyapı çalışmaları hızla ilerlerken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çalışmaları yerinde inceledi.

Pamukkale Belediyesi ilçenin tüm mahallelerinde gerekli olan hizmetleri götürmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı Fatih ve Deliktaş mahallelerinde üstyapı çalışmalarını Pamukkale Belediyesi hızla bitirmişti. Yine altyapısı biten Aktepe mahallesinde de Pamukkale Belediyesi ekipleri üstyapı için yoğun mesai harcıyor. KDV dahil yaklaşık 20 milyon TL'ye mal olacak olan Aktepe Mahallesi üstyapı çalışmalarını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yerinde inceledi. Ana caddelerden olan 2045 sokakta çalışan işçilerle bir araya gelen Başkan Örki'ye Aktepe Mahalle Muhtarı Muhammer Karataş da eşlik etti. Başkan Örki, iş makinası kullanarak asfalt çalışmalarına katıldı. Aktepe Mahalle Muhtarı Muhammer Karataş, mahallelerinde önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, “Mahallemizde önce Denizli Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışması yaptı. Ardından da Pamukkale Belediyesi üstyapı çalışmalarına başladı. Kısa sürede sokaklarımız hem eskisinden geniş hem de daha güzel oldu. Mahallemize yaptıkları hizmetlerden dolayı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Aktepe Mahalle sakinlerinden Alzem Yaman ve Eyüp Targil, altyapı ve üstyapı çalışmalarından sonra sokaklarının çok daha güzel olduğunu dile getirerek, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ettiler.

“Durmak yok yola devam”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Aktepe'de yaşayan vatandaşların hayatlarına dokunmak için hem Büyükşehir Belediyesinin hem de Pamukkale Belediyesinin yoğun mesai harcadığını ifade etti. “Aktepe mahallesine birçok hizmetimiz oldu. Denizli Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra hiç zaman kaybetmeden bizim ekiplerimiz üstyapı çalışmalarına başladı. 90 sokağın bulunduğu mahallemizde 78 sokakta kazı işlemi tamamlanırken, 76 sokağın betonu döküldü, 70 sokakta da parke döşemesi yapıldı. Kalan sokaklarda da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu mahallemizde elektrik tellerinin AYDEM tarafından yeraltına alınmasından sonra sokaklardaki asfalt ve taş döşeme işlemlerimizi hızla tamamlıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak mahallelerimizin güzelleşmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Biz ‘Durmak yok, yola devam' sloganıyla halkımıza hizmet götürmeye devam ediyoruz. Tüm amacımız ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmak” dedi.