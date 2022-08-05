Pamukkale'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Denizli'de, Pamukkale Belediyesinin tarihin en büyük yol ihalesi olan üstyapı projesi çerçevesinde Dokuzkavaklar mahallesindeki çalışmalar devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemizin altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerini ilmek ilmek işleyerek halkımıza yakışır hale getiriyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi, Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka mahallelerinin ardından başladığı ve 66 milyon liralık bütçesiyle tarihin en büyük yol ihalesi olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinde çalışmaları hızla tamamlıyor. Son olarak Anafartalar'da çalışmalar son aşamaya getirilerek vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ise aynı hızla çalışmalar ilerliyor. 172 sokağı kapsayan bölümde gerçekleşen çalışmaların yüzde 75'i tamamlandı. Ara sokaklardaki parke ve bordür çalışmaları tamamlanırken, ana cadde konumunda olan bölümlerde sıcak asfalt çalışmalarına geçildi. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalarla Dokuzkavaklar Mahallesi çok daha güzel hale gelmiş olacak.

"Hızlı bir şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede altyapı ve üstyapı sorunlarının giderilmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “Denizli Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışmalarını yapıyor. İlçemizin nüfusu yoğun mahallelerinden olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar bu çalışmaların yapıldığı mahallelerden. Bu proje çerçevesinde 66 milyon liralık bütçesiyle tarihin en büyük yol ihalesi olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesi çalışmaları da aralıksız sürüyor. Anafartalar'da son rötuşlar kaldı. Dokuzkavaklar'da ise çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Pamukkale'mizde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu için mahallelerimizi adeta ilmek ilmek işliyoruz. Amacımız ilçemizde yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmak” diye konuştu.